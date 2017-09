Den un gobernacion di UPP/PPA lo no tin pagamento di lomba

Sr. Booshi Wever, lider di e combinacion UPP/PPA a bay eherce su voto na St. Michaels School na Brazil, unda cu el a yega hunto cu algun di su simpatisantenan.

Partido na mando, partido AVP ta priminti amnistia pa tur e personanan illegal na Aruba, como tambe gezinsheriging. Pero pio ainda, e toppunt di populismo, nan ta bay asina leu cu nan no ta puntra con nos ta bay biba ariba Aruba. Tanto esunnan naci akinan como tambe esunnan cu a nace den exterior y a haci di Aruba nan cas.

Loke UPP/PPA ta pidi ta pa dun’e e confiansa pa asina nan por traha na bienestar di Aruba. Cu e confiansa di e pueblo, nan lo trece solucion pa dump, solucion pa Imsan. Duna UPP/PPA e confiansa y e pueblo lo no keda defrauda. UPP/PPA no tin doño ya cu nan no tin compromise cu niun hende cu a pone miyones pa core campaña.

Den cualkier gobernacion cu UPP/PPA ta den, no tin pagamento di lomba. Esun cu a compromete su mes, ta su cuenta. Pero lo goberna manera cu mester ta, asina lider di partido UPP/PPA a finalisa bisando.