Den ultimo 20 añanan nada a wordo haci ariba tereno social

Pa traha un plan asina aki y pa busca solucion mester bay gasta hopi placa o esaki nos tin tur cos caba cla pa tuma pasonan pa cu e problema social aki

Si tin cierto personal cu bo tin mester na e instancianan, esey lo costa placa. Aruba tin hopi experticio con pa coy problemanan den bario. Sra. Hernandez mes a trece e aanpak di Merca pa Hulanda, el a traha cu ministerio di Husticia y ministerio di CBS, pa coy riesgonan den areanan, tin hopi hende na Aruba cu tambe tin e experticio, e sabiduria pa haci e cosnan aki, manera Procurador General a bisa. Tambe ta pa haci miho afpsraaknan con pa traha hunto of wak con ta wak cosnan con pa resolve na otro manera.

E ta un otro manera con bo ta wak e cos, ora cu bo kier bay escala un cos na un nivel di director, esey kiermen cu bo ta purba na otro manera pa resolve na otro manera, zorg pa cosnan wordo resolvi na mediano of corto plaso. E no ta algo cu por costa hopi, hopi placa. E ta bay costa placa, pero cu e ta bay costa asina hopi placa, Sra. Hernandez no ta kere.

E delaster binti aña, nada a wordo haci ariba tereno social. E ta un tereno cu ta onderscored. Nan a habri barera pa tur sorto di migrante drenta, nos no sa kico nos ta importa, sin wordo gescreen. Esey ta cosnan cu mester wak tambe. Tin hende cu ta bon, pero tin hende tambe cu no ta bon. Esey ta haya bou di tur hende. Ta partinan cu mester a wak miho. Ta haya cu aworaki, Departamento di Asuntonan Social, lo cuminsa pa wak si por pone hobennan den bijstand. Un hoben no ta pertenece den bijstand. Of e ta traha of e ta studia. Esey ta cosnan cu mester bay haci otro.