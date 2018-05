Den reunion di dia 30 di mei SADA lo mester tuma algun decisionnan

No ta conoci cuanto tempo mas SADA lo por duna. Den e reunion di dia 30 di mei, decisionnan tin cu wordo tuma. Juni ta drenta, y ainda nan no a haya un update. Sr. Eduardo Maduro, Presidente di SADA ta amplia.

SADA ta di opinion cu esakinan por wordo señala como negligencia di parti e dunado di trabou di Cuerpo di Aduana. Sea ta di parti di leiding, of di algun departamento di gobierno mes, pero tin situacionnan di incumplimento laboral.

Tambe tabata tin un reunion pendiente cu Prome Minister, cu pa otro motibonan a wordo posponi. Tambe nan kier trece dilanti cierto preocupacionnan cu cosnan cu ta cay bou di dje. Ta cosnan cu SADA kier trece na su conocemento como responsabel di gobierno, unda por controla si tin algun situacion cu ta perhudica Aruba den parti financiero.

Riba esaki SADA no por actua pero si ta keda señala na Minister cu tin decisionnan cu ta wordo tuma no ta bon of no ta cuadra cu lo cual Cuerpo di Aduana mester para pe, y ta keda na nan pa tuma e decision.

Temporada cu e ministernan actual tabata den parlamento por a ripara cu tabata tin hopi problemanan, cu cada biaha SADA tabata subi caya y protesta. Cuerpo di Aduana ta profesionalnan cu traha sin wak color politico, pero ta traha na beneficio di pais Aruba .

E reunion lo tuma luga dia 30 di Mei, di 7 pa 9 or na oficina di edificio di SEPPA y ta invita tur e miembronan pa ta presente unda decision ta bay wordo tuma. Tambe pa purba di haya algun update di gobierno y departamentonan cu tabata envolvi den parti salarial.

Pero esey no ta tur unda a bin compronde cu tras di cortina ya caba e director a cuminsa haci algun opdrachtnan pa cuminsa esaki. Pero sindicato mester ta envolvi den esaki. Nan ta pidi pa wordo informa di kico ta pasando. No por ta asina cu nan ta exclui sindicato, ya cu esaki mester ta envolvi pasobra nan tin ideanan pa bienestar di e trahadonan y di pais Aruba, segun Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA.

Comments

comments