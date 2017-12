Den prome 100 dia gobierno mester tin solucionnan na caminda

E reto pa cual kier gobierno den 100 dia semper ta grandi pa cual aki Prome Minister di Aruba, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, ta splica cu, aparte di nos debe cu nos tin, tin mas retonan tambe. E ta amplia mas ariba e tema aki.

A pesar di tur e contratemponan cu e gobierno a hay’e den dje, pa e prome 100 dianan mester tin claridad den dje y ya caba cuminsa anuncia e temanan caminda cu ta hopi importante pa comunidad, pero no ta asina dificil pa realisa. Ta cosnan cu por wordo realisa den e prome 100 dianan.

RELACION CU HULANDA

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a reuni via teleconference cu Prome Minister Mark Rutte y Secretario di Estado y di Asuntonan di Reino, Raymond Knops. Den ambos combersacion a haya espacio necesario pa presenta nan plan. A splica nan cu kier atende cu e situacion financiero, pero nan no por cumpli cun’e prome cu 15 di December, ya cu nan a bin haya deficitnan financiero adicional, sumamente grandi. Pa e aña aki, e deficit por yega te na 131 miyon florin. Y esaki no ta algo cu por wordo regla den par di dia. Den e combersacion Prome Minister a splicanan cu ta trahando ariba nan plan, adaptando e plan cu e gobierno anterior tabata tin, pa nan por cana ariba un trayectoria nobo, pa yega pronto back on track, ariba e rumbo cu Aruba mester ta. Ora ta asina leu, nan lo bay Hulanda y presenta e plan, pa trata esaki cu nan. Sra. Wever- Croes ta contento cu e espacio ricibi y esaki ta mustra e confiansa cu Hulanda tin. Asina e relacion di Aruba cu Hulanda, por ta un poco mas madura cu e tabata den pasado.

CAft ta pone presion a base di e terminonan cu ta menciona den ley. E periodonan ey, ta bastante critico y estricto. Pero gobierno ta purbando di cumpli cu CAft cu loke nan a pidi gobierno. Y na mes momento ta purba splicanan, cu esaki ta loke cu tin, no por kibra hero cu man. Gabinete Wever- Croes por a haci’e lihe, pero e ora lo a presenta cifranan ficticio, mescos cu e gobierno anterior a haci. Pero e gobierno aki, kier haci’e na un manera responsabel y transparente. Pa esaki mester di tempo y espacio, cual nan a ricibi tambe for di Hulanda.