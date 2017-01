Den feliz memoria di Sra. Virginia (Mai) de Sousa Fernandes Perna

Riba dia di Señor, diadomingo 29 di Januari 2017, pa 02:30 or di marduga, Sra. Virginia, cariñosamente yama ‘Mai’ (Mama), a bay sosega den brasa di Señor.

Mai a nace dia 28 di Februari 1933 na Madeira y na edad di 25 aña (na 1958) a bin Aruba, hunto cu su prome yiu Jose, pa reuni cu su kerido esposo, Sr. Jose Fernandes Perna. Virginia y Jose, cariñosamente yama ‘Mai & Pai’; despues di a biba pa algun aña na Madiki, a scoge e bario di Socotoro como nan bario di residencia (desde 1964). Na aña 1973, Pai y Mai a establece nan negoshi “Lisboa Bar & Restaurant”. Mai, un señora fuerte, a traha schouder cu schouder hunto cu su esposo pa nan hiba nan negoshi dilanti. Mai tabata e ‘chef -kok’ den cushina y e mes tabata traha su pastechinan, croket y mas, pa bende den nan negoshi, pa asina lanta nan yiunan y brinda nan e oportunidadnan cu e ni Pai no a haya na nan isla natal, Madeira.

Sra. Virginia ta mama di Jose, Daniel y Alvaro; tambe e ta suegra di Glenda, Cristina y Zuleika; abuela di Albee, Eliza, Maryorie, Daniel y Inald y bisabuela di Jeon, Kenmar y Elisha. Mai tabata bendiciona tambe cu’n yiu muhe, yama Maria-Goretti, kende a fayece cu apenas 6 luna (1959).

Mai, igualmente Pai, ta personanan hopi fiel na otro; April proximo lo nan a celebra nan 64 aniversario di bida matrimonial. Mai y Pai semper a dedica hopi atencion na nan famia y nan amistad; tambe Mai y Pai ta personanan hopi deboto na nan religion. Como fiel cristian tabata bishita misa Pro-Catedral San Francisco tur diadomingo y nan no tabata perde un misa di Aurora. Mai y Pai ta tambe fiel deboto di e Grupo di Oracion “Cu Confiansa y Fe den Señor de los Milagros” y na 2012 nan a bishita e Santuario di Señor de los Milagros na Buga, Cali.

Diabierna dia 27 di Januari, Pai a keda hospitalisa, y a scoge pa Mai bay keda na cas di Jose. Aunke Mai tambe tabata sufri algun malestar y apesar cu Pai tabata hospitalisa, Mai tabata expresa un dimension extra di cariño pa tur esnan rond di dje; continuamente Mai tabata recorda pasahenan alegre di su yiunan cu nan respectivo famia, tambe su mes’un famia y amistadnan, tanto na Madeira, Venezuela, Brasil, como tambe aki na Aruba.

Repasando e ultimo 24 ora di Mai na cas di Jose & Glenda, por comenta cu Mai tabata transmiti hopi cariño y trankilidad y alabes tabata manifesta un profundo paz interno. Diasabra merdia, Mai acompaña pa Jose, Daniel y Alvaro, a bishita Pai na Hospital. Awor, mirando atras, nos por bisa cu esaki tabata Mai su despedida na su amor eterno Jose (Pai) Fernandes Perna.

Diasabra atardi, Mai den compania di Jose y Glenda, a combersa hopi ameno cu Shon Pe Krozendijk y esposa Glenda (Kock), cu Filomena Croes, Marilyn Krozendijk y Kathy Vrolijk; tur fiel deboto di Señor de los Milagros. Ken por a biba pensa cu esaki tabata Mai su ultimo combersacion di despedida cu su sernan stima!

Loke ta curioso ta cu e ultimo anochi di Mai, entre 10 or (28 Januari) pa 02 or di marduga (29 Januari), Mai frecuentemente tabata lanta for di su cama, continuamente en busca di e “yabinan pa habri porta pa e por bay misa”. Despues di a compaña Mai, cada biaha cu e a lanta for di cama, finalmente rond di 04:30 or di marduga (29 Januari), yiu Jose a encontra Mai, sin señal di bida, reposando pacificamente den e camber y cama di un di su nietanan stima, Eliza.

Conforme docter, Mai lo a fayece fisicamente entre 02 y 04 or di madruga, den un forma natural y sin sufri hopi.

Nos tur ta conbenci cu Mai a bai sosega trankil y satisfecho den Reino di Señor. Su tarea aki na mundo a termina. Fiscamente Mai a bay, pero e lo keda bibo den nos memoria.

Y nos no tin niun duda cu Mai no tin mester di ningun “yabi” pa por drenta Reino di Señor.

Mai, sosega na paz y te despues…

Acto di entiero: 02 Februari, Pro-Catedral San Francisco; e restonan mortal lo ta reposa desde 02 or di merdia. Pa 04 or ta sigui un respons religioso y después lo compaña e restonan mortal pa santana na Playa.

Anochi di condolencia: 01 di Februari, entre 6.00 y 9.00 or na Aurora Funeral Home.

Invitacion pa atende tres santo sacrificio di misa na Pro-Catedral San Francisco, riba diasabra:

04, 11 y 18 di Februari.

Na nomber di Famia Fernandes Perna, 30 Januari 2017,

Jose de Sousa Fernandes Perna