Den e prome 30 dianan di gobernacion di coalicion ainda no tin un promesa cu a ser cumpli

Segun Sra Arends-Reyes Aruba completo tawata en espera di diferente cambio grandi pa pais di Aruba cu a ser priminti durante di e campaña electoral cu a pasa, 30 dia a pasa, bayendo pa e prome 60 dianan y ainda pueblo di Aruba ta wardando pa edad di pensioen baha na 60 aña. Awe nos edad di pensioen na Aruba te ainda ta na 62 aña. Sra. Arends-Reyes ta splica cu talvez e pueblo votado a vota pa algun promesa popular cu ta parce di ta den retrospecto ‘too good to be true’. Den e prome 30 dianan di gobernacion por a wak hopi potret di bishita y saludo pero den realidad e contenido di plannan y cambionan grandi tawata nihil. Unda tur e promesanan a keda cu lo tawata den beneficio di nos pueblo? Pueblo no ta interesa den cuanto hende inocente a cay cera of wordo persigui cu e placa di nan sodo cu nan ta paga na belasting, trece plannan y ideanan nobo na beneficio di nos grandinan, nos mamanan, nos muchanan, nos hobennan leu of den region of e homber chikito eyfor. Ta pica cu ta saca potret cu nan so. Tin un Minister ta papia tocante bestaansminimum pero no ta bin cu un propuesta tangibel pa yega eynan a corto plazo siendo cu un promedio halto di Aruba ta cobra minimumloon. Of lo mester hasi un cambio radical den e sistema di Enseñansa y busca mas pilarnan economico pero esey lo tuma un 10 pa 15 aña pa por wak su frutonan den e cartera di e pueblo. Tin Minister cu a bisa cu ta kere den castigo di cadena perpetua sin bisa e parti cu Aruba ta parti di reino Hulandes y mester tin un cierto grado di concordancia den e leynan.

Turismo

Tin un otro Minister cu nunca a kere den ATA (Aruba Tourism Authority) a yama e instancia aki pa tur sorto di apodo y a bisa cu prome cu ATA a bira un Sui Generis, MEP tawatin tur mercadeo di Turismo bou di un Ministerio y cu e tawata hopi mas eficaz y rendabel. Aruba no tawata conoce e tempo ey un tourism receipt di mas cu 2 biyon florin, cu tempo di signatura di AVP e la yega na casi 3 biyon florin pa economia di Aruba. Turismo crucero no tawata surpasa 500 mil pasahero y awor cu a haña un base stabil ta gaba cu 700 mil rumbo pa 800 mil pasahero. Nos ta wak un ex- Bushiri hotel cu tin un rol sumamente importante pa bai hunga den e parti di turismo crucero. Aruba mester un beach publico grandi y e idea di un mini hotel ariba e propiedad aki, lo daña e bista por completo di e ‘prime location’ aki. Tambe ex-Bushiri hotel mester brinda espacio pa balansa e cantidad di turista cu ta haci uzo di nos beachnan, entre nan esnan di Turismo crucero. Locual ta ser propaganda eyfo cu beachnan trankil y cu no tin concentracion grandi di turista den un solo area mester keda un meta pa Aruba, ‘quality over quantity’. Calidad mester keda sumamente importante pa Aruba, pero te ainda no a papia di e weso di lomba di nos Turismo cu ta e trahadonan di e industria.

Bulamento di cabes y persecucion

Asina hende ta central pa e gobernantenan nobo aki, te ainda ta bulamento di cabes tin, un persecucion politico total y no tin un dienst a ser laga na pas. Di Board di Aeropuerto pa Serlimar, DIP, City Inspector y hasta TeleAruba. Falta hopi e trato humano y punto di salida cu tur mama y tata tambe ta merece un trabou pa cria nan famia y no esunnan cu a vota pa e partido na mando so.

Sentido di angustia y insiguridad den pueblo

E sentido di angustia y insiguridad pa falta di plan concreto y rumbo di gobernacion di parti di gobierno ta reina den pueblo y sector comercial y no ta nada bon pa nos isla, economia y bienestar general. Cu sigui desea pa Aruba ‘down-

grade’ di rating lo ta malo pa AVP of pa pais di Aruba? Expresionnan negativo di mandatarionan lo por tin un efecto indesea pa e clima di inversion. Tambe pueblo ta puntra si lo cuminsa cu dialogonan social, pa scucha y dialoga cu gremionan?

Fondonan di FDA

Te ainda por tuma nota di ehecucion di plannan cu AVP a acorda y laga cla manera esun di WI-FI na tur scol cu ta di fondonan di FDA y materialnan cu tawata sumamente importante pa EPI y su ‘praktijklokalen’ caminda ta siña cushina y tecnica. Hasta por a tuma nota di comunicado di gradicimento na MEP pa e cambionan rapido aki siendo cu ta pronkia cu pluma di otro. Ta bunita pa bishita y corta sinta pero pueblo mester sa cu tawata plannan cu tawata acorda pa AVP. Tambe a priminiti cu lo trese skol gratis pa muchanan siendo cu den 2017 ainda tin scol no ta permiti alumnonan celebra Sinterklaas of cena di Pasco pa motibo cu no a paga schoolgeld. Den cualkier signatura cu e la cuminsa of sigui e ta algo cu Sra. Arends-Reyes ta haya inaceptabel.

Aruparking

A haci protesta grandi cu gritamento den Parlamento pa priminti cu asina cu gobierno nobo drenta, Aruparking lo ser kita. Ainda Aruparking t’ey, sin ningun cambio.

ATA

Ta grita cu gobierno di AVP y Financiën no a paga ATA 22 miyon florin cu ta ser uza pa ‘cash flow’ y consecuentemente ATA lo bay den negativo. Te ainda desde 2011 pa awo ningun aña ATA a keda sin haña su fondonan procedente di Tourism Levy y Financiën tin personanan capabel y profesional pa percura pa ATA haya su fondonan. Y si enberdad a gasta e sen di ATA e lo mester tawata den e presupuesto supletorio of nota di cambio, cual no ta e caso. Pues e panico cu a ser crea den un comunicado tawata innecesario. Sra. Arends-Reyes ta spera cu mirando cu nos a drenta den e temporada di mas solemne di aña cu ta e temporada di Pasco di nacemento di Jesus, spera cu paz y amor por reina den nos hogarnan y Dios por toca curason y mente di nos gobernantenan pa bin cu noticianan berdaderamente positivo y original na beneficio di un y tur cu ta biba riba Aruba.