Den caso di bijnan den mondi kico pa haci

Tin ora tin hende ta topa casonan di bij den mondi cerca di cas pa cual a puntra e directora di Santa Rosa, Sra. Nathaly Maduro ta splica mas di e proceso ora di topa cu’n caso asina aki.

Santa Rosa tin un servicio, unda cu nan tin un agricultor, cu den casonan cu e bij ta forma un peliger pa e proteccion di e bijnan mes, nan por bay den dia mes. Pero mester tene cuenta cu e ta gewoon un zwerm, cu ta sali den dia, cu nan ta busca caminda unda nan por haya honing. Den caso asina ta bon pa e agricultor bay y wak eigenlijk kico e situacion ta y ta planea si mester buscanan anochi y kico e mester haci.

E bijnan na Aruba, no ta peligroso, solamente si bo ta alergico pa e veneno. Pero en general, ta mustra cu e bijnan ta relativamente pasivo, tanten cu no haci nada pa hacinan incomodo. Pa mas informacion por yama na Santa Rosa, seccion di Cria, bou di cual e parti di agricultura ta cay bou di dje, duna e informacion. Si ta algo cu por warda, e ta schedule e trabao pa oranan di atardi, pero si e ta un caso caminda ta forma un peliger, den caso si e ta banda di scol of un caminda unda tin hendenan cu ta alergico pa e veneno di e abeha, e ora ta sali di biaha y wak con e ta soluciona e asunto. Tin biaha ta bon pa laga e abehanan keto un rato, segun Sra. Nathaly Maduro di Santa Rosa.

Den caso cu tin diferente matanan cu ta floria, tin e chens cu ta haya bishita di bij den bo cura. Recomendabel ta pa no spuitnan cu awa. Hopi biaha nan ta bin haci loke nan mester haci y despeus di esey nan lo sigui bay. Di experiencia, Sra. Maduro ta wak full un grupo di hive ta pasa bay logicamente ta adverti pa no bay strobanan. Nan no ta haci hende daƱo.

Tin agricultornan cu tin nan propio cahanan pa pone e bijnan aden, cu nan ta haci pa nan produccion di honing. Pero tin caso unda nan ta wordo yama, pa e bijnan cu ta traha nan habitat den daknan di cas. Esey ta algo cu ta basta comun awendia, segun Sra. Maduro, di Santa Rosa.