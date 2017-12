Delegadonan di sindicato na Aruba ta sufri di persecusion di parti companianan

Durante e conferencia di STA, nan lo tin 7 pa 8 orador, hendenan cu lo bay duna splicacion ariba diferente topico, ariba pensioen, con pa maneha e placa. Y tambe kico ta nifica kico kiermen ta un delegado di un sindicato.

Aki na Aruba un delegado di sindicato ta sufri un persecucion grandi y esey no mester ta asina. Tambe companianan ta violando leynan internacional di labor. Un di e companianan estatal, Elmar ta violando leynan labor internacional y STA a haya straño cu mediador di gobierno no a mand’e Corte ainda. Pero no falta mucho, segun de Cuba.

Minister Glenbert Croes ta hopi habri y awo, STA a haya tarea for di e minister, pa compila tur e puntonan, cu nan kier mira cambio berdaderamente ariba dje. Y conhuntamente cu abogado, Harold Falconi, cu tambe tabata presente den e reunion, hunto cu e directiva di STA. E sindicato lo bay compila tur e puntonan ey, y lo compila nan tur. Esaki ta hopi importante, ya cu hopi biaha ta papia y papia, pero mester siña documenta cos. Documenta esaki, asina e ta keda registra. Tur cos mester wordo documenta, pa asina e dia di mañan por bin bek ariba dje.

Mas aleu, Sr. de Cuba a sigui bisa, cu un otro punto cu nan a combersa cu e minister di Labor, Sr. Glenbert Croes, ribe e hecho cu na 2011 caba, sindicato STA a manda carta pa e minister e tempo ey, y solicitando tambe pa cooperacion di parti di gobierno pa sindicato STA por a haya un tereno pa traha nan sede. STA a entrega un copia di e carta aki na e minister actual, hunto cu e minister di Infrastructura, lo percura cu STA haya un tereno, caminda cu nan lo por traha nan sede, y mirando cu STA a crece, esaki ta cu caracter di urgencia, ya cu nan luga actual a bira chikito.