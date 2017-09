Delegadonan di Arubus a sinta na mesa cu mediador

Sr. Diego de Cuba di STA ta mustra cu Arubus no ta hasiendo loke e keda palabra paso sosten di gobierno pa e parti financiero no ta ser cumpli y pesey mester a bay na mediador.

Delegadonan di Arubus, conhuntamente cu directiva di STA y Mediador di Gobierno a reuni cu Arubus, mirando e hecho cu tin hopi puntonan cu a keda colga den e protocol, cu gerencia di Arubus no a cumpli cun’e. STA a compronde for di e gerencia di Arubus, cu di parti di gobienro di Aruba no ta wordo cumpli debidamente cu loke e tin cu cumpli cun’e, pa e parti financiero. Sindicato STA ta lamenta esaki profundamente.

Ta bon pa sa cu mas cu 46% di e busnan cu mester ta den servicio, cu mester ta ariba caminda, no ta ariab caminda. Esaki ta trece un problema pa transporte publico y e hecho cu hopi di e busnan ta daña y no tin ventilacion suficiente. Tambe a papia over di e labamento di e busnan, y tur hende sa cu gobierno mester a inverti un cierto cantidad di placa pa cumpra un mashin pa laba e busnan, pero esaki no a sosode.

Aparte di esaki tin mas di 2 miyon florin di Arubus a wordo hinca den Aruparking, cu a causa cu e finansas di Arubus a bira un poco swak. Gobierno practicamente a corta di entradanan di Aruparking cu e medida cu gobierno a introduci. Aruparking no a bay manera e mester a bay, pero tabata un locura di Minister Otmar Oduber e tempo ey. Aruparking a perhudica Aruba y comercio mas tanto. Y tambe e ta perhudicando Arubus, mirando e hecho cu Aruparking a lanta pa subsidia Arubus. Locual cu STA a comprodne cu e placa cu Aruparking tin, ta net pa nan sobrevivi e luna aki. E pregunta ta keda, con nan ta bay paga Arubus bek, e placa cu nan a fia pa lanta Aruparking?

Tabata tin un mal maneho cu a presenta ora a bini cu Arutram cu awe Arubus ta mal para cu e parti financiero segun de Cuba. na final di cuenta e empeladonan tambe lo bay sufri. Den prensa por mira e ex minister aki, manera di yo no fui y den asina tanto cos.

Aworaki mediador di gobierno, Sra. Maroushka Tromp, ta atendiendo e reunionnan solicita ta mustra un profesionalismo profundo. STA tin comprension pa studiantenan cu tin cu wordo transporta y ta pesey nan tin un accion para.

Gobierno mester ta mas responsabel y pone bo prioridadnan dilanti. Transporte publico ta prioridad y mester pone debido atencion na esaki. Dia nos gobernantenan cuminsa pone atencion na e prioridadnan cosnan lo cana debidamente.

Arubus ta pasando den un situacion financiero precario y mediador di Gobierno lo purba di haya un reunion cu e minister en cuestion, pa asina purba na yega na solucionnan duradero pa Arubus, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.