Delegacion chikito di Cuerpo di Bombero a sali pa test trucknan nobo

Un delegacion chikito a sali pa Minneapolis, pa bay test e trucknan nobo pa airport a keda cla, segun Sr. Eduard de Cuba, di Bombero a splica.

Si tur cos keda cla, lo firma di biaha cu ta acepta e truck. Dus, e truck ta cla pero ta bay pa test e awo, y si tur cos ta ok, e lo wordo manda pa Aruba. E ta un truck pa airport, un “rozenbouwer panther’, full modifica na exigencia di Aruba. Awo lo bay controla cu tur cos ta cumpli cu e inspeccion. Esaki ta pa reforsa e tresnan cu tin na airport para caba, y eseynan, por tin mas flexibilidad pa ora di service, manten’e y esaki lo yuda mantene airport na e nivel cu mester.

Bombero staciona na airport tin un total di cuater truck cu ta cumpli cu locual airport mester di dje, segun reglanan internacional. E truck cu ta bin extra ta pa duna siguransa cu e ta pa duna servicio. E trucknan den servicio aworaki, tin nan edad y esey ta pone cu e reliability no ta 100%, ya cu airport ta habri 24/7 y pesey bombero mester ta available 24 ora pa dia na airport. Un cos simpel manera un flattire no por pone un truck sali for di servicio y laga airport un banda. P’esey ta manda busca mas truck.

Pa loke ta personal, aworaki nan tin un peticion cerca minister, pa tuma hende. Pero door di e personeelstop di gobierno nan tin un falta di personal.

Pa kita duda di tur hende, personal di Bombero ta certifica sistema Hulandes y e sistema Mericano.

Airport a cuminsa expande su apron bandi pabao y Cuerpo di Bombero ta forma parti di e comision, cu e.o. Nan por yega ariba pista, riba e apron, nan por yega tur caminda di airport, aunke nan ta expandiendo, Bombero tambe ta zorg pa nan exigencianan cu e truck mester yega den un tempo debido, ya cu e cooperacion ta hopi estrecho, mirando e adelanto na airport ta cubri Cuerpo di Bombero tambe, segun Sr. Eduard de Cuba, di Cuerpo di Bombero.