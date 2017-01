Delay den entrega di heavy fuel oil ta pone WEB bay over na start nan sistema di emergencia

Despues di hopi aña WEB NV ta den un situacion cu e mester bay riba su sistema di motornan di diesel te ora e fuel oil yega den fin di siman pa por opera cu e turbinanan normal segun Sr. Luis Oduber , Director di WEB NV ta splica kico a pasa cu FMSA Fuels Marketing & Supply Aruba .

Diaranson atardi WEB Aruba NV a wordo notifica door di FMSA Fuels Marketing & Supply Aruba, cu ta supply Aruba cu e heavy fuel oil cu nan tin delay den cargamento destina pa WEB. E ora WEB a bay over na haci un inventario, tanto loke tin e tankinan di WEB y tambe esunnan riba tereno di Refineria di Aruba. A base di esey a bin constata cu si sigui cu e consumo actual, e lo por yega na un punto hopi delicado. Den palabracion hunto cu FMSA, a yega na un acuerdo di baha e consumo di fuel oil y lo start up e unidad di emergencia cu ta core riba diesel. Naturalmente ta bin gasto acerca, cu FMSA lo core cu e gastonan.

No tin peliger actualmente, e planta ta keda operacional segun Sr. Oduber. Lo start e gasturbine, na 10 MW. Kisas lo tin mas trafico den e dos pa tres dianan dilanti nos, caminda e trucknan lo bin pa yena e tankinan. Asina cu e barco yega den weekend, lo descarga e heavy fuel oil, y lo bay over na e operacion normal e ora.

SI tur cos bay bon, pa diasabra of diadomingo e barco lo yega. E cargamento no ta grandi manera usual, pero ta duna WEB suficiente tempo pa warda te ora e cargamento grandi mes yega.