Decano di Abogadonan den accion pa falta di cumplimento di parti di gobierno

Decano di abogado a dicidi di bay den welga ya cu contrario na palabracionnan haci tocante subimento di pago di piket. Sr. mr. Hose Figaroa ta amplia mas ariba esaki.

Di parti di Decano di Abogadonan a bay un carta pa e gobierno demisionario, mustrando nan riba e hecho, contrario na palabracionnan haci tocante e pago di piket. Recientemente nan a haya informacion cu e LB cu a sali no ta di acuerdo cu a wordo palabra y manera cu a wordo paga na cuminsamento di aña.

E carta ta pa mustra gobierno ariba e hecho cu esey no ta e palabracion y cu si no cumpli cu e palabracion manera cu e tabata ta, nan lo bay over na continua e welga cu a cuminsa for di aña pasa caba.

E ministerio di Asuntonan Social, cu for di kende su presupuesto e pagonan ta sali, abogadonan a haya un confirmacion por escrito, den cual el a bay di acuerdo pa subi entrante 1 di Januari 2017, cada un di e fasenan di 300 pa 450 florin y entrante 1 Januari 2018 di 450 pa 600 florin, cual ta wordo paga den resto di Reino tambe.

Esey ta palabracion cu no a cumpli cun’e y nan a haya un Landsbesluit den cual e sumanan cu ta para den dje, no ta e sumanan cu a keda palabra cun’e. E abogadonan a reuni cu Formado, ya cu tin un cambio di gobernacion na caminda y nan a sinti cu ta prudente pa reuni cu Formado, pa wak kico ta su punto di bista ariba e asunto aki. Y tambe con leu, e gobierno nobo lo ta di acuerdo pa si cumpli cu e palabracionnan haci.

E reunion ey a tuma luga durante e dia di diaranson. E abogadonan ta pendiente di e contesta cu Formador, pa e ora si ta sigui cu e welga manera a wordo menciona of si tin un toezegging di parti di gobierno nobo, cu si lo wordo cumpli cun’e. EN principio e reunion a bay positivo, pero Formado kier consulta prome cu e duna un contesta.

Orden di Decano ta purbando di soluciona e asunto aki cu e gobierno actual. Nan a manda un carta pa pidi un reunion cu e minister di husticia demisionario, pero nan no a haya contesta ariba e peticion aki. Ta p’esey tambe nan a indica cu e abogadonan ta cuminsa cu e accion atrobe.

Pero mirando cu e situacion politico actual, nan a dicidi di reuni cu mediador pa wak si por tin un solucion y tambe cu Formado pa wak si e gobierno nobo si lo ta dispuesto pa paga esaki. E welga aki ta perhudica cada un cu mester cay cera awo, lo no tin asistencia legal. Esey no ta solamente ariba detencion solamente, pero ta sigui unda cu tin casonan nobo pero tambe casonan cu mester bay dilanti hues ainda.

E motibo pa cual te awo ta bay den welga, ta paso cu ta te awo e Landsbesluit a sali, y nan no tabata tin motibo pa duda cu gobierno lo cumpli cu e palabracion. P’esey e accion ta tuma luga aworaki, door cu e palabracionnan no a wordo cumpli cun’e, segun Sr. mr. Hose Figaroa.