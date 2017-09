Debate di KvK a duna un bista pa kende mester a vota

Segun Ernst Mohamed, presidente di Camara di Comercio, e dos debatenan ta esun cu a duna pueblo un miho bista pa kende nan mester a vota den eleccion 2017, si mira e resultado di e aña aki. Mohamed a splica cu nan a hinca hopi tempo y esfuerso den e debatenan. A pone dos debate di calidad halto. A yuda e Millenialnan, kendenan a pone un debate di calidad y ta contento cu pueblo a haya un plataforma cu nan a tuma nan decision. Por a mira e resultado di eleccion, con e debatenan a influencia e decisionnan. Nan a haya mas hende pa scucha, mas diferente idea, mas diferente opinion.

Mohamed a splica cu durante su discurso den e di dos debate, e millenialnan ta bay ta e siguiente generacion y cu tene cuenta kico nan kier. Pesey ta importante pa bay bek kico a wordo papia den e tres debatenan y awo ta wak e resultado cu nan kier un plataforma un tiki mas amplio. Partido RED a haya un asiento, partido POR a haya dos y e dos partidonan grandi a haya 9 cada uno. Locual cu pueblo kier wak, ta un coalicion, pero cua coalicion, ta e partidonan awor aki cu ta bisa cu tin Aruba na pecho, tuma e decision y si e mester ta AVP y MEP traha hunto, ta spera cu nan ta scucha e pueblo y no nan hendenan, sino scucha locual hende bisa. Nan a duna tur dos 9 asiento.

Camara di Comercio ta sugerí pa bay den pueblo y scuchanan. Scucha locual cu e hobennan ta bisabo. E generacion nobo, kico nan ta bisa. Eynan eigenlijk bo ta bay haya toch sa cu e hobennan kier mira paz, nan no kier wak pelea. Nan no kier wak intimidacion. Nan no kier wak cu nan ta tilda hende. Nan kier mira trankilidad, pasobra nan kier keda amigo cu otro. Eynan bo ta wak cu por ta den nos generacion, nos ta mir’e mas, pero ta spera cu den futuro generacionnan, por mira e dos partidonan grandi aki topa cu otro y traha pa Aruba.