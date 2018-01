Deal brommer marduga a termina na bashamento di bala na Pos Chikito

Diasabra pasa di 1 or marduga na Pos Chikito a surig un problema cu a bay for di man cu bashamento di bala. Ora cu un persona den un supuesto dealmento di brommer no lo a bay bon y a los tiro riba un nissan march. E persona tur spanta a core yega warda di Santa Cruz pidi ayudo. Departamento tecnico a presenta di biaha y recherche pa haci investigacion riba e auto y polisnan a bay na e sitio y asina topa cu huls benta abou y departamento tecnico a confisca esaki, mientras e caso aki ta bou investigacion.