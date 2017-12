DEA ta felicita Steve Geerman cu su trayectoria cultural di 10 aña

Departamento di Cultura Aruba ta hopi contento cu un hoben di apenas 17 aña di edad a logra haci hopi riba tereno di canto y musica. Ta trata aki di Steve Laurence Geerman, kende a nace riba dia 25 di Februari di aña 2000. Un pabien na Steve mes y tambe na su mayornan Robby y Mary Geerman, kendenan ta apoya y duna sosten inmenso na Steve den su trayectorio aki di 10 aña y hopi aña mas cu lo bini.

Steve tabata un mucha y awe un hoben cu semper ta gusta pa tin musica den cas pa e por scucha, sinta ‘neurien’ cantica y baila tambe. Na 2007 Steve a cuminsa ora el a representa su klas 1B di Sint Aloysius den cantamento di 18 di Maart y el a logra di gana e titulo maximo riba e aña ey.

Steve Geerman su deseo semper ta pa ora e bay canta, e bisti un paña tipico. Den su presentacionnan el a yega di bisti pañanan manera cashaca, di cunukero, di piscado, paña di1901 y tambe e trahe blanco di defunto Shon A. Eman. Cual e a presenta cun’e riba Plasa Monumento 18 di maart. Banda di trahe tipico Steve tambe ta gusta bisti wayabero. Señora Dina Donker ta su cosedo y ta cose su pañanan na su midi. Cu tempo el a yega na un cantidad di wayabero di diferente color, un pa cada evento cu e mester bay of haci presentacion. E wayabero ta semper compaña pa un sombre riba su cabes.

Steve a sigui participa den diferente competencia di canto, di Himno y Bandera, Dande y tambe di Gospel. E ta toca cuarta, piano, acordeon. Su pasion y amor pa instrumentonan tipico di Aruba a sigui. Awe e ta toca tambe caha di orgel y a siña recientemente for di Sr. Seferino Gomes con ta claba clabo pa pone piesa riba e cilinder di caha di orgel. Sr. Gomes tabata kende a dun’e les di acordeon.

Durante di su bida musical, Steve tambe tabatin un bida hopi social y ta gusta haci trabou boluntario pa diferente organisacion. El a forma parti di Fundacion Pro Famia Feliz, bou di Encuentro Hijos y Hijas, Fundacion Mi Cutisa, tambe Parlamento Hubenil. E ta un creyente y tin hopi fe caminda semper di un manera of otro tabata yuda den misa. For di 2012, Steve a cuminsa sirbi riba altar y yuda cu diferente otro eventonan di parokia. Steve tin cinco aña ta traha e pesebre tambe den misa Santa Ana di Noord.

Na ocasion di su celebracion a presenta esaki dilanti prensa y a crea un mini exposicion na cas di Sra. Titi Tromp, Pilar Cultural na Alto Vista. P’asina prensa y su invitadonan por a haya un impresion di tur loke e tin na trahe, trofeo, un parti chikito di potret. Akinan el mustra tambe su talento riba caha di orgel. Departamento di Cultura Aruba bou Ministerio di Cultura ta felicita Steve Geerman, un hoben ehemplar y su mayornan cu su trayectorio di 10 aña riba tereno Cultural.