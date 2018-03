De Wit & Van Dorp Stores a ricibi bishitantenan di Pilot for di Japon

Recientemente De Wit & Van Dorp a ricibi bishita di dos representante di Pilot for di Japon, Mr. Yoshio Wada y Mr. Daisuke Sekitani. Nan a duna un presentacion di e diferente operacionnan y productonan di Pilot pa loke ta bira 2018. Na mesun momento nan a haci uso di oportunidad pa bishita e sucursal principal, esta De Wit & Van Dorp situa na Dakota.

E team di Pilot a keda masha contento cu e presentacion di e tienda y a bisa sigur pa nan tambe ta un honor di tin De Wit & Van Dorp, un compania asina dedica y serio, como nan representante na Aruba.

Staff y personal di De Wit & Van Dorp aki a logra sorpresa ehecutivonan di Pilot cu un bolo na ocasion di Celebracion di 100 aña di existencia di e marca di pen Pilot, conoci no solamente na Aruba, pero rond mundo.

Aki ta sigi un relato cronologico cu ta cubri 100 aña di historia di Pilot:

Evolucion di un marca Japones pa un marca mundial

1916: Ryosuke Namiki ta finalisa e prome pen di oro 14 karaat completamente fabrica na Japon.

1918: Ryosuke Namiki hunto cu Masao Wada, ta cuminza cu Namiki Manufacturing Co. Ltd. y a cuminza cu produccion y benta di vulpen. Namiki ta cuminza produci y bende vulpennan Japones.

1925: Namiki Manufacturing ta introduce e “Luccanite lacquering method” cual ta haci posibel e manufactura di e famoso estilo Japones maki-e.

1926: Namiki Manufacturing ta habri sucursalnan di benta na New York, London, Shanghai y Singapore. Nan ta cuminza bende maki-e vulpen y a cuminza exporta nan pa Europa y Estado Unido.

1927: Namiki Manufacturing ta cuminza cu produccion y benta di Sharp mechanical pencils.

1930: ta sera un contract di distribucion cu Dunhill na Europa.

1930: Namiki Manufacturing ta bende Dunhill-Namiki na Europa.

1938: Namiki Manufacturing Co,.Ltd ta cambia nan nomber pa The Pilot Pen Co.,Ltd.

1948: Pilot ta habri e Hiratsuka Plant na e sitio anterior di Hiratsuka Navy Ammunitions Arsenal.

1948: Pilot ta cuminza cu benta di estacionario.

1950: Pilot ta establece The Pilot Ink Co.,Ltd (antes Nagoya Ink Plant).

1955: Pilot pen ta cuminza bende e pen Pilot Super.

1959: Pilot Ink ta cuminza produccion di “Super Color oil-based ink marker”.

1960: Pilot ta establece “The Pilot Kiko Co.,Ltd.

1961: Pilot ta cuminza produccion y benta di premium ballpen usando e technologia di e luhoso vulpennan.

1962: Pilot ta construe e “Hiratsuka General Plant”.

1963: Pilot a cuminza bende e prome vulpen sin tapa mundialmente “Capless”.

1964: Pilot ta cuminza cu produccion di ballpointnan stainless steel.

1965: Pilot ta comercializa e prome ballpoint 0.5mm ultra fine usando tip stainless steel.

1966: Pilot ta cuminza produci y bende whiteboards y whiteboard markers.

1968: Pilot ta cuminza bende e “Elite S short type” vulpen.

1969: Pilot a cuminza produci y bende un whiteboard nobo.

1973: Pilot ta cuminza produci y bende metalnan precioso y productonan pa joyeria

1975: Pilot ta establece “The Pilot Precision Co.,Ltd.

1976: Pilot ta cuminza bende rollerball ballpoint a base di awa.

1977: Pilot ta introduci e whiteboard magnetico.

1978: Pilot ta inaugural “The Isesaki Plant.

1980: Pilot ta introduci e rollerball waterbased pen cu un tip stainless steel “Hi-Tecpoint.

1989: Pilot ta cambia e nomber di The Pilot Pen Co pa Pilot Corporation.

1991: Pilot ta introduci Dr.Grip cu ta reduci cancansio di nek, schouder y braza.

1993: Pilot ta introduci rollerball pen cu gel ink.

1998: Pilot ta introduci e “Retractable G-2” gel ink pen.

2002: Pilot ta establece PilotGroup Holdings Corporation.

2003: Pilot ta fusiona cu Pilot Group Holdings Corporation.

2006: Pilot ta trece riba Mercado e famoso FriXion ballpoint cual su ink por wordo bora.

2008: Pilot ta fusiona cu Pilot Precision Co. Ltd.

2008: Pilot ta introduci e “Acroball ballpoint”

2009: Pilot ta inaugural “The Shonan R&D Center. Pilot ta renoba e Hiratsuka Plant.

2013: Pilot ta renoba The Logistic Center(Pilot Logitem Co.)

Como distribuidor oficial di marca Pilot pa mas di 30 aña, De Wit &Van Dorp kier a duna un danki grandi na pueblo di Aruba y nan clientenan fiel pa cu nan sosten.

De Wit & Van Dorp Stores, ta un compania local cu ya ta forma parti di comunidad di Aruba pa mas di 65 aña y ta orguyoso di por representa un famoso marca mundial como Pilot. Pa mas informacion over di nos diferente servicionan bishita nos pagina di Facebook: Dewit Vandorp.

Comments

comments