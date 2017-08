Daphne Lejuez (MEP): “Focus riba solucionnan sostenibel pa reduci costo di bida

Enbes di aumenta salario minimo sin base legal na un forma retroactivo y sin consulta SER (Sociaal Economische Raad) manera ley ta prescribi (cu por cierto a duna un conesho negativo na 2016), y sin motivacion economico mirando cu por papia di un deflacion y un crecemento economico negativo di -0.5% na 2015 y -0.2% na 2016 segun e Outlook economico di Banco Central, lo no tawata mihor pa enfoca na baha costo di bida unda cu por a duna contenido real na un alivio financiero pa nos hendenan?

Aruba ta den un recesion economico y aumentando gastonan pa e dunador di trabao lo hustamente hiba na aumento di “cost of doing business” y consecuentemente na aumento di costo di bida mirando cu nan tambe lo no por absorba e aumento aki y lo pasa e costo pa e consumidor.

Otro resultado lo ta tambe cu aumentando e costo di haci negoshi lo no promove creacion di cuponan di trabao.

Partido MEP ta propone pa enfoca riba solucionnan sostenibel pa reduci e costo di bida manera entre otro:

• Introduccion di un control mas riguroso y confiabel di prijsnan di productonan di prome necesidad;

• Ampliacion di e canasta basico;

• Explora importacion for di region y Latino America di productonan di calidad y na un mihor prijs;

• Stimula agricultura, cria y pesca, y comercialisa esaki pa asina baha e dependencia di importacion di cierto berdura, carni y cuminda di lama;

• Explora e posibilidad di importa gasolin di paisnan den region, caminda prijs di gasolin ta mucho mas abao cu aki na Aruba;

• Explora formanan di energia alternativo cu lo reduci gastonan di awa y coriente inmediatamente pa e consumidor;

• y varios otro solucion mas cu lo keda publica den nos programa cu lo wordo comparti a termino corto.

Nos hendenan mester wordo yuda cu solucionnan sostenibel pa por hiba un bida digno y no wordo manipula cu un aumento di kisas 33,50 florin (menos di $20) pa luna mientras e costo di bida y medidanan ta sigui aumenta.

Nos kier wak un alivio financiero real, nos kier wak un Cambio, y si duna nos di partido MEP e oportunidad, nos lo traha duro pa logra esaki!