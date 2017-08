Daño di candela na Pasadia Briyo di Solo tabata grandi

Siman pasa diahuebs, den oranan di atardi, Pasadia Briyo Solo, seccion di adulto na Piedra Plat, algun persona a tuma nota cu huma tabata sali for di algun klas. Unidadnan di bombero y polis cu urgencia a presenta na e sitio. A constata cu e candela a cana basta lihe y kima 3 klas. Esaki a causa hopi daño grandi, y esaki ta algo tristo. Pa esaki a combersa cu Sra. Els van Ommelen ariba e caso aki.

Actualmente door di e situacion e clientenan no por haya e servicio cu nan mester haya. Pa cu esaki, famia ta cu e clientenanan nan cas y ta fastioso pa e mayornan cu tin nan miembro di famia cu nan na cas. Sra. Van Ommelen a splica cu tin algun trabaonan andando, unda cu lo schot full e hala actual di Briyo di Solo, pa al menos e otro localidad por wordo uza mas pronto posibel.

Tambe Sra. van Ommelen a splica cu nan ta buscando barak of trailer pa nan por uza mientras tanto, pa ubica e grupo cu tabata uza e localnan cu a sufri daño. Ta haci apelacion riba e comunidad cu si tin cualkier persona cu por lo kier yuda un man.

E daño na e localnan ta grandi. A bin dos persona cu no por a bin saca afo kico ta e causa di e candela aki. Pero segun Sra. van Ommelen e daño ta grandi, e murayanan pafo ta ok y e dak tambe. Pero paden tin murayanan cu tin scheur, tur e materialnan ta kima. Esaki lo dura algun luna prome cu e por wordo uza atrobe, segun Sra. Els van Ommelen, di Stichting voor Verstandelijke Gehandicapten.