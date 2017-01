Dangui Oduber (MEP): Tur veld na Aruba mester por haya Turf di Yerba artificial!

Ta obvio cu gabinete Mike Eman a pone deporte na ultimo luga y no a duna esaki ningun atencion e ultimo 8 añanan. Complehonan deportivo manera Guillermo Prospero Trinidad y Frans Figaroa ta den super mal estado, den decadencia, caminda e tribunanan ta den cay den otro, stoelnan ta bieu, e turf di yerba den mal estado y lusnan mes no ta funciona. Ta tristo pa constata con a lubida riba deporte y deportistanan. Deporte ta algo cu Gobierno mester duna hopi mas atencion mirando cu no solamente e ta sano y saludabel sino e ta tene muchanan for di Caya. Si e veldnan cu tin na Aruba tin yerba artificial (Turf) e lo ta hopi mas atractivo pa nos muchanan y lo stimula nan pa yega veld. Na e momentonan aki tin apenas 3 veld na Aruba cu tin yerba artificial y combersando cu dirginte y deportistanan bo ta sinti e deseo pa haci tur veld na Aruba di yerba artificial. Semper mi mes a haci deporte y ta algo cu mi ta gusta masha hopi mes y mi ta haya lamentabel con nos deporte a wordo neglisha y poni na ultimo luga. Ta practicamente tur siman mester mira con muchanan ta bende rifa sea na supermarket, gasoline station of riba caya pa yega na fondonan pa cumpra material. Ta Gobierno ester stimula deporte y si Gobierno no ta yuda den esaki dificilmente e clubnan deportivo tin e fondonan necesario pa haci esaki. Den luna di December Lotto tabata tin un premio di casi 3.5 miyon florin, cu a tarda casi un luna pa e premio wordo gana. Lotto a bende masha hopi placa mes den fin di anja, E ora e pregunta principal cu ta surgi ta, unda tur e placa aki ta bay, kende ta esnan cu ta wordo beneficia cu e placa di Lotto aki. Berdad cu e director actual di Lotto ta gana 25,000 florin? Berdad cu ta tur luna e ta biaha business class y wak mundo riba custia di Lotto? Ta asina nos placa di deporte ta wordo inverti.

Nos kier garantisa tur deportista cu un voto pa MEP den e siguiente eleccion ta un voto pa inverti mas den deporte. Nos ta desea di haci tur compleho deportivo na Aruba di yerba artificial pasobra nos ta kere den nos muchanan y nos mester percura pa mas y mas mucha haci deporte y kita e muchanan aki for di Caya.

Nos tin un compromiso cu e pais aki y nos kier mira e pais aki progresa. Nos kier mira menos mucha riba caya, mas mucha ta haci deporte y complehonan deportivo cu ta wordo bon manteni y no manera ta e caso awor aki. Mike Eman y su Gobierno a faya pueblo, a faya deportistanan y a laga tur compleho deportivo na werki. AVP NO a construi ni 1 compleho deportivo y no a mantene e complehonan aki tampoco durante 8 aña. Motibonan suficiente pakico mester un cambio di direccion y un Gobierno nobo cu si lo duna deporte e atencion cu e merece!