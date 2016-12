Dangui Oduber (MEP): Si Gobierno NO ACTUA Caya Betic Croes lo SHUTDOWN!

Comerciantenan den Caya Betico Croes a wordo sacrifica y mata pa Mike Eman. Nan ta pidi accion URGENTE di gobierno pa EVITA un SHUTDOWN COMPLETO.

Nan ta pidi pa elimina parkeermeters

Elimina TRAM

Habri Caya Betico Croes bek pa TRAFICO

Tur e sugerencianan aki nos a trece dilanti y Gobierno no kier tuma accion y duna oido. Ya caba tin 42 tienda sera y mas cu 120 mama y tata di famia cu a perde trabou!

Dia 9 di November, Mike Eman a anuncia den un conferencia di prensa diferente punto cu supuestamente Gobierno di Aruba ta trahando ariba dje pa yuda comerciantenan. E dia ey a priminti cu WiFi lo wordo implementa hopi liher -ainda no a sosode-, flexibilisacion di AruParking -cu te awor no a yuda comercio den nada- y posibel apertura di Caya Betico Croes pa trafico durante e luna di December.

Ariba dia 28 di November, Mike Eman a tene un otro conferencia di prensa pa anuncia e actividadnan di T’aki tin, organisa pa Sr. Arends. E evento aki berdad a genera trafico den Caya pero no a resulta den un incremento den e bentanan di e retailernan. E dia ey Mike Eman a menciona cu e ta warda contesta di DOW, dia 7 di December, pa anuncia e fecha cu Caya Betico Croes lo wordo habri pa trafico.

Awe, dia 15 di December, na drempel di Fin di Aña, no tin noticia ainda, ni niun tipo di informacion pa loke ta referi aprobacion di trafico vehicular den Caya Betico Croes. Comerciantenan ta desespera mirando cu nan a prepara pa e temporada aki cu inventario y staff; y nan no ta mira trafico di hende.

Ami como Parlamentario ta haci un yamada urgente na Gobierno, mirando cu 42 tienda a cera caba y cu algun comerciante ta warda e temporada aki pa dicidi kico lo pasa cu nan negoshinan otro aña. Niun hende sa precies kico ta stroba Gobierno pa duna e comerciantenan un man. Te ki dia comercio lo por sigui wanta e efectonan negativo di e decisionan di e gobierno aki?

Ami sigur ta para banda di comercio den Caya Betico Croes cu ta un pilar pa nos economia, mester scucha no solamente nan clamor, pero esun di pueblo cu lo kier rebiba, despues di tanto aña, e tradicion di core den Caya tur anochi.