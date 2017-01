Dangui Oduber (MEP) riba cambionan di kiesverordering: Promer cu eleccion 2017 esaki mester bira realidad

E ta un deseo di e pueblo votador pa mira cambio den e kiesverordening. Pa 30 aña largo ta hopi ta e candidatonan cu a haya hopi voto durante eleccion a keda for di parlamento pasobra e ley no a permiti nan haya e oportunidad pa drenta parlamento. Den e constelacion actual di parlamento tin parlamentarionan cu a haya 47 voto y den e mesun partido tin otro cu a figura mas patrasriba e lista y a logra haya 427 voto cu ta casi 10 biaha mas hopi voto cu esun cu a drenta Parlamento. E no ta husto y tampoco representativo pa deseo di e pueblo aki. Un miembro di Parlamento di Aruba mester ta un persona cu ta representa e deseo di pueblo durante eleccion. For di luna di december 2016 caba un carta a wordo manda pa Prome minister Mike Eman encuanto e cambionan cu ta wordo proponi. Lamentablemente te dia di awe Prome minister Mike Eman NO tawata tin e decencia pa contesta e carta cu mi a dirigi na su persona pa haya e opinion di gobierno referente e cambionan di e kiesverordening. E cambionan cu ta wordo proponi ta encera cu pa e proximo eleccion un candidato ta bin na remarke pa drenta Parlamento di Aruba si e haya voorkeurstemmen (cual ta mita di e kiesdeler/asiento mas 1 voto). Na momento cu un candidato haya voorkeurstemmen e ta saca su mes y automaticamente ta drenta parlamento. E cambio grandi ta cu, si haya sosten di mayoria den Parlamento, pa proximo eleccion 2017 no a base di numeracion riba lista politico mas sino a base di cantidad di voto ta drenta Parlamento di Aruba. Es decir, esunnan cu saca nan mes ta drenta automaticamente y sigui pa esunnan cu mas voto riba partidonan cu saca asiento.

Na e momentonan aki e cambionan ta wordo haci den e kiesverordening pa despues e cambionan aki wordo manda DJWZ (Directiewetgeving en Juridische Zaken) pa haya nan conseho riba e cambionan cu ta wordo proponi. Unabes cu haya esaki, e cambionan lo wordo manda pa Conseho Consultativo (Raad van Advies) pa por haya nan conseho tambe riba e ley di iniciativa aki. Despues e cambionan di e kiesverordening por wordo entrega na presidente di parlamento cu tur speranza cu e lo yama e reunion aki pa nos por yega na votacion. Mi no por imagina cu tin 1 miembro di parlamento di Aruba cu lo por ta contra e cambionanaki. E cambionanaki ta na beneficio di democracia y ta algo cu ta biba den e pueblo votado.

E cambionan aki mester bin na vigor prome cu eleccion 2017 y mi ta spera cu e reunion aki wordo yama pa trata e cambionan aki pa yega na un votacion pa pueblo por husga kende ta para pa cambio, kende ta para pa progreso, kende ta para pa mehoracion di democracia y kendenan ta keda mara na e manera tradicional y anticua.