Dangui Oduber (MEP): Gobierno ta neglishando siguridad di nos hendenan

Bo ta kere Aruba ta proteha suficiente? Crimen no ta cos di hasi wega cune!

Criminalidad tin nos isla na werki. Atraco mainta, merdia, atardi y anochi. Ladronicia, abuso sexual, homicidio a para bira algo normal. Nos pueblo ta wordo horta, atraca y maltrata den nos propio casnan. Nos no por acepta esaki sigui sosode riba nos pais.

No tin niun forma di control riba ken, con y ki ora ilegalnan ta drenta Aruba y unda nan ta keda. Nos fronteranan ta hancho habri, tin cantidad di arma drentando Aruba sin cu tin control riba esaki. Riba e pais aki a bira, alles mag y alles kan contal tur hende keda AVP. E pais aki ta di nos tur, no di Mike Eman, no di AVP. Nos mester percura pa nos pueblo ta sinti su mes sigur den nan propio cas no manera cu e ta awor caminda ancianonan ta wordo atraca y maltrata den nan propio cas.

Negoshi di permiso a para bira algo aceptabel y normal na Aruba. Rumornan cu minister, coordinadornan y campañadonan ta cobra cen pa permiso ta wordo scucha dia aden y dia afo. No tin seriedad ni urgencia den e gabinete di Mike Eman. Gañamento tras di gañamento cu cos ta bon i cu no tin nada malo pasando na Aruba. Mi ta suplica Mike Eman pa stop cu su show y payasada y cuminsa tuma medida pa para e criminalnan aki inmediatamente. Mi compromiso cu Aruba ta pa:

Pone un sistema di camera extenso rond di Aruba pa por duna polis, fiscal y huesnan mas informacion den caso nan di crimen. Tambe pa hisa e prevencion na Aruba drasticamente.

Prepara conhuntamente cu DWJZ, husticia y Hulanda un revision den nos leynan pa asina por duna straf nan cu ta conforme nos region. Strafnan mester bira mas pisa!

Facilita Cuerpo Policial cu mas material, scholing, training, refuerso y miho salario pa asina duna bek na esunnan cu ta proteha nos pueblo tur dia

Ilegalnan mester wordo manda bek nan pais y den caso cu tin personanan cu tin permiso y ta comete un crimen mester manda nan nan pais bek inmediatamente

Mester bin un refuerso drastico den veiligheidsdienst na Aruba (VDA)- unda lo por haci screening pa tur persona na Aruba y cuminsa opera manera debe ser cu sistema nan moderno y innovativo

Cuerpo Policial mester tin warda di polisnan adecua y up to date. Inversion nan den facilidad nan pa husticia a keda atras den forma tristo e ultimo 7 aña nan

Mester tin politieposten tur rond Aruba unda Pueblo por acudi den menos di 10min pa asina por tin sentimento di siguridad bek riba nos isla.

Mep tin un plan traha cu ta encera tur locual describi y mas ainda. E budget di husticia mester subi cu 24miyon florin pa aña pa asina por logra tur esaki.

Mep tin e plan financiero pa aloca e fondonan aki for di e malgastamento di cen for di Mike Eman su conferencianan, coordinadornan, biahamentonan y fiesta. Tin 5 pa 12 y mester stop di gaña pueblo y cuminsa dobla manga. Vota Mep, Vota Dangui!