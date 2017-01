Dangui Oduber (MEP): Goberna kiermen fiha prioridad!

Despues di 8 aña di desaster y caos di e Gobierno di Mike Eman ta obvio cu e Gobierno aki no tabata tin un vision y mucho menos a goberna cu e prioridadnan corecto. Un Gobierno cu ta scoge proyecto di tram riba un Mavo/Havo/VWO na Noord ya caba por conclui cu nan ta gobernando cu prioridadnan completamente robes. E proyecto di tram por cierto ta un proyecto cu a costa nos pueblo 32 miyon florin, placa di pueblo benta afo y un fracaso. Recientemente propio prome minister Mike Eman a admiti cu e tram a fracasa y pe tabata un eye opener y cu e no tabata sa cu hende no ta baha for di e tram. Awe nos pueblo a paga pa 4 tram siendo den practica 1 so tabata necesario. No solamente e tram tabata un prioridad robes sino e proyecto di Green Corridor. E Gobierno aki a scoge di bay inverti 400 miyon den un via nobo pa San Nicolas enbes di inverti den barionan cu a ser neglisha y lubida pa e Gobierno aki. Ta incomprendibel con Mike Eman y su Gobierno ta prefera di kibra asfalt y pone klinker cu asfalta tur e barionan na Aruba. Lo tabata mas na su luga di usa e placa di Green Corridor pa pone asflat den tur e barionan cu ta wordo asota y molestia pa stof. Pero AVP no a mira esaki como prioridad. Nan prioridad tabata pa cumpra klinker, kibra camindanan cu tabata tin asfalt pa pone klinker. Nos ta lamenta cu tur e otro barionan a ser neglisha y lubida. Ta masha hopi bario tin actualmente na Aruba cu no tin asfalt y tin molester di santo. Nos partido no solamente ta cuestiona, señala y critica cosnan cu ta bay robes sino tambe nos ta ofrece solucion y alternativanan pa esaki. Nos kier haci e compromiso cu e pueblo aki cu nos lo pone como prioridad pa barionan haya asfalt. Esaki ta necesario pa hopi bario y hopi habitante.

Cu MEP den e proximo Gobierno nos lo goberna cu e prioridadnan corecto. Cada florin di e pagado di belasting pueblo lo wordo gasta na un forma responsabel. Mike Eman a window dress Aruba y tira santo den wowo di hopi hende y en realidad el a neglisha masha hopi bario y Aruba a deteriora. Ta manera drecha un cas dilanti y laga paden putri bay. Nos tin e compromiso cu e pueblo cu nos lo cambia direccion di nos pais.