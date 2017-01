Dangui Oduber (MEP): E prome lista di tur e manipulacionan y engaño di Prome Minister

Pueblo di Aruba, mi kier a duna boso e prome lista di tur e manipulacion nan y engaño nan di nos Prome Minister y su gabinete, esaki ta e prome 10 nan cu mi kier trece:



(1) BBO lo wordo elimina – Engaño. BBO ta 3.5% y no 0%

(2) BBO a kibra nos economia – Manipulacion

(3) BAZV lo yuda fondo di AZV bira sano – Engaño/Manipulacion

(4) Friends and Family no lo existi mas – Engaño

(5) Caya Grandi lo haya bida bek y florece – Engaño

(6) Tram ta un necesidad pa crea movecion den Caya grandi – Manipulacion y Engaño

(7) Green Corridor lo duna economia un boost – Manipulacion y Engaño

(8) Refineria lo habri bek y duna nos hendenan un alivio – Manipulacion

(9) Recibo di awa y coriente lo baha y no lo cobra dividendo mas di utilities – Engaño y Manipulacion

(10) Fiansa publico lo wordo drecha y mehora – Engaño y Manipulacion

Mi kier pa nos tur ta consciente cu e rumbo cu Mike Eman kier hiba nos dushi isla ta uno desastroso. Corda mi no a toca e tema nan di siguridad ni educacion ainda.