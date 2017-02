Dangui Oduber (MEP): Deporte a perde por lo menos 28 miyon florin na inversion

Deporte di Aruba a wordo lubida, neglisha y pone como ultimo prioridad pa e Gobierno di AVP. Lotto pa deporte a wordo poni den man di un grupo Canades, Canadian Bank Note y asina deporte a perde por lo menos 28 miyon florin na inversion e ultimo 4 añanan aki sin conta e otro aspectonan abusivo di e contract.

Tin 2 contract cu a wordo firma pa minister de Meza na aña 2012. Uno ta e contract cu Canadian Bank Note Limited Company. E compania Canades aki ta tur entrada pa mantencion di e sistemanan di Lotto, paga salario di empleadonan, paga e premionan, duna deporte un subsidio chikito e resta di ganashi ta bay directamente den nan saco. Ta increibel con por a bende y entrega deporte asina facil caminda esnan cu a wordo perhudica ta e deportistanan. Cu otro palabra AVP ta regala e grupo Canades aki un trabounan cu cualkier compania local Arubiano mes por a haci. E otro contract a wordo firma cu CBNA NV cu ta haya e intimo amigo di Mike de Meza ta general manager.

Tur compleho na Aruba ta den mal estado, no tin mantencion, luznan no ta funciona, tribune den cay den otro, estado di deterorio y decadencia y e entrada pa e grupo Canades a keda bira cu aña mas y mas.

Recientemente minister di deporte Schwengle a anuncia cu nan renegosha e contract cu Canadian Bank Note y entrante e aña aki deporte lo haya 7 miyon florin mas. Loke Schwengle logicamente no a bisa cu e grupo Canades a exigi cu nan lo mester mas entrada pa por duna deporte e placa aki. Gobierno di AVP a bay di acuerdo e ora pa e grupo Canades drenta e negoshi di Sports Gambling y asina bay compete directamente cu casinonan cu ya caba ta pasando den problemanan financiero.

Bisando esaki Schwengle a reconoce y admiti cu AVP a negosha y firma un contract desastroso y desbentahoso pa deporte y ta confirma cu e ultimo 4 añanan deporte di Aruba a perde 28 miyon florin por lo menos. E 28 miyon aki sin conta cu ta paga e grupo canades aki 7.5 miyon florin pa anja pa mantencion di e sistemanan di Lotto. Si conta esaki acerca ta 30 miyon e ultimo 4 añanan aki.

Mike Eman y AVP a ranca di deporte di Aruba por lo menos 60 miyon florin. Anto awor Mike Eman, apenas algun luna prome cu eleccion despues di tin 8 aña den Gobierno kier regala algun veld un batting cage di yerba artificial. Cu 60 miyon florin cu AVP a ranca di deporte nos por a traha complehonan nobo, por a mantene tur e complehonan den deterorio y pone yerba artificial no den e batting cage sino riba tur e veldnan.

Nos ta haci e compromiso cu nos lo kibra e contract cu Canadian Bank Note y nos lo inverti tur pero tur entrada di Lotto pa deporte den Deporte. Tur veld na Aruba lo mester cuminsa haya yerba artificial (turf). Deporte mester mas atencion, mester mas inversion y mester percura pa duna tur nos deportistanan e atencion cu nan merece!

Vota MEP, vota Dangui Oduber.