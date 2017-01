Dangui Oduber (MEP): Aruba mester un Gobierno pa pueblo y di pueblo!

Un Gobierno cu ta pa pueblo lo traha pa pueblo. Un politico honesto lo haci cosnan corecto y no desvia di promesa. Un ser humano cu tin bondad lo haci todo por todo pa hiba su mes, famia y Aruba dilanti. Persistencia ta algo hopi importante pa por yega unda mester yega. Dobla lomba of bira skina ta muestra di cobardia. Tur dia mi kier por wak mi yiunan den nan cara y bisa mi mes cumi ta haciendo un diferencia pa nos tur. Bida di awe no ta mane 10 aña pasa, laga nos no ban papia di 30 aña of mas pasa. Crimen ta asotando nos tur den forma cruel. Cuerpo Policial tin falta di material, bijscholing, facilidad y sosten. Ora tende den discucion cu ta pa motibo di Gobierno anterior of pa motibo di Venezolanonan, mi ta puntra mi mes si ta falta di “cojones” nos minister tin of si ta Mike Eman deliberadamente tin nos minister di husticia abandona? Caya Betico Croes ta morto, economia ta sangrando y hopi persona ta perdiendo trabou. Unda nos otro Mike ta, economia tabata su cartera, aworaki a bira turismo. Manera sa bisa na Hulandes “we houden ons hart vast”. Pa nos prome minister Mike Eman tur cos ta draai rond e “show” di dje. Politicamente of miho bisa den lenga di pueblo Mike Eman ta e campeon den “basila” y manipula. Den esey mi tin cu dun’e su credito. Pa locual ta – pone bo palabra na bo accion – mi ta sumamente desapunta cu su modus operandi. E no a cumpli cu pueblo y mas bien a traiciona nan confiansa.

Solo lo mester sali pa nos tur cu ta biba riba e pais aki, leynan tey pa nos tur, cu placa di pueblo no ta haci wega of payasada, no por haci distinccion entre color politico y nos yiunan di tera merece un futuro sigur y briyante. Nos pueblo merece e oportunidad pa tin un miho futuro, un futuro cu di berdad lo brinda un miho mañan caminda tin prosperidad pa tur.

Nos kier crea e oportunidnan ey pa nos pueblo, nos kier percura pa siguridad y confiansa bek den nos pueblo.

Ban tur vota na September y vota Mep, vota Dangui!