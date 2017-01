Dangui Oduber (MEP): Aña 2017 ta aña di un cambio di direccion y un Gobierno NOBO!

Na prome luga mi kier a cuminsa na desea henter e comunidad di Aruba un feliz y prospero aña 2016. Un añ yena cu optimismo y positivismo mirando cu nos pais lo bay cononce un direccion nobo. Cu Dios drama su bendicion ariba nos pueblo y cu tur deseonan wordo cumpli y cu e aña aki lo ta un miho aña pa un y tur. Un aña yena cu salud, dicha, amor y felicidad.

Aña 2017 ta e aña cu nos pueblo lo bay urnanan electoral pa scoge un Gobierno nobo. Den e proceso democratico cu nos ta biba aden cada 4 aña ta duna nos pueblo e oportunidad pa husga e Gobierno cu a sinta. E ultimo 8 añanan no tabata e miho añanan cu nos pais a conoce. Nos pais na e momentonan aki ta den un crisis hopi serio y Banco Central na final di aña 2016 a bisa cu nos ta den un recesion. Un pais caminda e ser humano no a progresa, e salarionan no a bira mas y costo di bida a bira mas halto cu nunca. Esnan cu ta biba riba e pais aki ta sinti cu nos florin a devalua pasobra 100 florin no bal absolutamente nada mas. Nos pais a wordo goberna pa un Gobierno iresponsabel cu no a importanan cuanto debe nan crea pasobra manera nan mes ta bisa, NO ta nan lo paga esaki bek. E debe di nos pais na e momentonan aki ta riba 4 biyon florin. Nos turismo a cay cu 30% na e momentonan aki y ta den un crisis hopi serio. E Gobierno aki NO a cumpli cu pueblo, NO a cumpli cu su promesanan y a traiciona e confiansa di pueblo.

Nos partido ta cla pa asumi responsabilidad y nos lo soluciona e problemanan actual cu tin den gobernacion. Nos lo sanea e finansas publico caminda cada florin di e clase trahado lo wordo gasta na un manera responsabel. Nos lo inverti mas placa den e ser humano. Percura pa un turismo solido y duradero caminda e beneficionan di turistnan ta wordo sinti tur caminda. Nos mester turismo di calidad y no cantidad manera cu tabata e ultimo 8 añanan. Nos kier inverti mas placa den educacion pa asina sigura un miho futuro pa nos hendenan, E cuido medico a laga hopi di desea y a deteroria e ultimo 8 añanan. Nos mester pone esaki como prioridad. Sin lubida tur e careteranan cu no a wordo asfalta y deporte cu a wordo neglisha por completo. Nos kier pa tur facilidad deportivo na Aruba haya yerbe cu lo stimula e muchanan pa haci deporte y yega veld. Mester renoba tur e facilidadnan deportivo cu tin actual pasobra deporte a wordo poni na ultimo luga pa e gobierno actual. E Gobierno aki a neglisha deporte y a lubida riba nos deportistanan. Facilidadnan ta na werki, teamnan deportivo no tin fondo pa drecha nan facilidad y e Gobierno di Mike Eman simplemente no ta interesa pa drecha y mehora e situacion cu tin actual. E ta algo begonsoso con deporte a wordo maneha. Nos mester puntra nos mes unda tur e fondonan di lotto pa deporte a bay. Kende nan a cobra esaki, kendenan a haya esaki pasobra den 8 aña di tempo ningun compleho deportivo a wordo construi, ningun a wordo renoba y deporte poni na ultimo luga.

MEP ta e partido di solucion y alternativanan. Nos ta e futuro pa abo e votador kere aden. Nos humildemente lo pidi pueblo e confiansa pa nos traha hunto pa hiba nos pais dilanti.