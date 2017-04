Dangui Oduber: Aruba lo conoce un Gobierno nobo

E ta obvio y bisto caba cu despues di dia 22 September 2017 Aruba lo conoce un Gobierno nobo. Un Gobierno di politiconan drechi, politiconan responsabel cu un un integridad intachabel. Despues di 8 aña di desaster di e gobierno di AVP nos pais mester un Gobierno cu lo percura pa progreso di e ser humano. Nos hendenan a ser lubida e ultimo 8 añanan. E hende no a progresa despues di 2 gobernacion di AVP. E hende su situacion financiero no a bira miho, fin di luna e no ta keda cu mas placa den su cartera, su poder di compra no a bira miho, e costo di bida ta mas halto cu nunca. Ningun di e problemanan aki e Gobierno aki a atende cun’e.

MEP tin un plan concreto con nos ta stimula economia, crea empleo y tambe mehora e poder di compra y alivia e peso riba cada famia. MEP kier pa e ser humano progreso despues di nos gobernacion. Ki bal hinca 1 biyon florin den infrastrcutura y mayoria hende riba bo pais ta biba di salario pa salario. Nos pais ta den un recesion economico hopi serio y no tin perspectiva cu e situacion lo mehora.

Na momento un Gobierno asumi responsabilidad su prioridad ta progreso di e ser humano y logicamente progreso di e pais. Esakinan mester bay man den man cu otro. Lamentablemente e gobernacion di AVP a lubida cu e ser humano ta existi. El a lubida cu e ser humano su placa no ta alcansa pa hiba un bida digno na Aruba. Prioridad manera cu MEP drenta Gobierno ta pa crea cuponan di trabou pa nos hobennan. No por ta asina cu 1 di cada 3 hoben actualmente ta sin trabou. Nos ta kita e interes di e prestamo di estudio tambe riba tur studiante cu ta haci prestamo pa estudio manera cu e ta na Hulanda. Fiansa di estudio lo mester bira rente vrij. Nos hobennan mester haya e oportunidad pa crea un futuro riba propio pais. Mester haci mas uso di innovacion y tecnologian pa crea oportunidadnan nobo pa nos hobennan.

Nos a bisa cu nos lo mehora e poder di compra door di aumenta e canasta basico pa asina eherce un miho control di prijs riba productonan y prijs maximo. Tin hopi abuso tumando luga cu prijsnan y AVP no a haci nada pa aumenta e canasta basico. E ta importante pa haci esaki pa alivia e peso riba famianan den necesidad.

Un cambio ta inevitabel. Bo ta sinti e biento di cambio y e pueblo aki a cansa si corupcionan, cansa di hendenan cu no ta integro, nan a cansa di tanto ga1amento y cansa di un gobierno cu NO ta cumpli cu loke a priminti. Si den 8 aña Mike Eman NO por a cumpli cu su promesanan con e ta bay cumpli e proximo 4 añanan. Si den 8 añanan Mike Eman NO por a wanta su partido hunto con e ta bay pidi pueblo 4 aña mas.

Dia 22 September 2017, Vota MEP y Vota Dangui Oduber pa cambionan progresivo.