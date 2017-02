Damnan ta den condicion pa cunukeronan haya awa

Pa e resto di aña 2017 , Sta. Rosa a tene un reunion cu minister Eman y a papia pa busca un truck mas di awa pa yuda e cunukeronan cu awa pa e temporada aki segun Departamento di Cria y Agricultura Sra. Nathaly Maduro.

Manera Sra. Maduro a splica anteriormente, e damnan ta completamente yen. Cu esaki tambe, cu tin cierto di e damnan, p.e. e dam di Rooi Afo ta un dam hopi grandi y e capacidad ta hopi grandi. Dus tin awa pa e cunukeronan pa resto di aña.

Locual cu a combersa cu Minister Eman, ta pa bestel un water truck adicional y tambe locual cu ta recomendando e cunukeronan, pa nan busca e tanki nan di militer, e ora cu nan mes por busca e awa na dam, ora nan tin necesidad.

Pa e motibo aki tambe, e molinanan di awa ta cera, pa mantencion. Tin di nan a frustia, y Sta. Rosa ta haciendo calculonan, awo cu e damnan ta yen, cuanto awa e posnan ta hayando bek. Pa loke ta e parti di awa, di parti produccion, danki na e damnan cu ta yen, esey lo yuda hopi.

Den e parti di cria tambe, paso esey ta yuda cu cunukeronan tin mas facilidad, ya cu tin algun criado cu ta plantando nan mesun hooi y e parti di awa di dam sigur sigur ta yudando hopi, segun Sra. Maduro.

Ora e damnan tabata seco tabata bon paso por a drecha nan pero loke si mester ta cuida esaki y no tira sushi den esaki segun Sra. Maduro.

Awo cu e damnan ta yen, cu cooperacion di DESPA a controla e damnan principal, pa check si e awa ta di calidad, y tambe den e parti di salinity, dus con salo e awa ta. Tin caminda cu e awa a medio coba, e mashinnan di Sta. Rosa, nan lo drecha e camindanan aki bek. DOW tambe ta coopera hopi bon, ora di haci trabaonan den e damnan.

Sra. Maduro a haci un yamada na pueblo, pa por favor no bay tira sushi den e damnan. E trucknan di awa septico mester compronde cu tin tres planta, caminda cu por bay deposita nan awa. Na momento cu cualke awa di pos, wordo tira den e damnan, e ta contamina full e awa di e damnan.

Sta. Rosa ta pidi bisiñanan, pa yuda nan pa si nan wak cualke persona ta tira sushi, pa pone Sta. Rosa na altura pa nan bin test e awa. Sra. Maduro a enfatisa, cu esaki ta pa Aruba mes, cualke produccion ta pa nos mes, pa nos come mas saludabel y pa sostene nos Sector Primario.

Ta importante pa e pueblo sa, e importancia di e damnan, Sra. Maduro, directora di Sta. Rosa a finalisa bisando.