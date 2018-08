Damnan rond Aruba faltando un bon yobida

Recientemente berdad tin poco awa cu a yobe pero bedad tambe ta cu esaki no tabata sufuciente pa e Damnan rond Aruba por a haya poco awa. Riba un control cu Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a hiba por tuma nota cu mayoria Dam rond Aruba ta birando bashi. Esaki ta un control cu nos departamento ta hiba pa asina tin un mihor control y calidad di awa pa nos productornan local. Damnan den tur bario na e momentonan aki ta cabando poco poco.

Den e transcurso di aña pasa na momento cu e ultimo awasero torencial cu tabata tin Aruba caba tabata pasando den un secura bastante pisa. Esaki a hasi cu e awasero cu tabata tin toch no tabata asina suficiente pa e damnan rond Aruba por a colecta suficiente awa. Un otro parti cu mester menciona ta cu awa a yobe, no tabata ful Aruba tampoco. Ta den cierto districtonan tabata tin mas awasero cu otro partinan rond Aruba. Si nos tuma un ehempel por bisa cu e parti pariba di Aruba referiendo na Sanicolaas awa no a yobe asina tanto manera den parti di Santa Cruz. Mesun situacion ta conta pa e bario di Noord cu awa a yobe den e discricto di Noord manera den Sabana Liber, Noord, Kudawecha. E bario di Bakval caminda cu Santa Rosa tin tres Dam cu ta hiba nomber di “Dam Tres Cabez” esaki nan no a haya asina hopi awasero pa por a colecta. E tres Damnan aki practicamente a keda bashi. Den un solo palabra yobidanan di aña 2017 no tabata asina faborabel pa nos.

Damnan a keda toch cu capacidad pa por a colecta mas awa. Na e momentonan aki nos ta hasi un apelecion pa tur nos agricultornan pa uza e awa mas consciente posibel. Hasi uzo di irrigacion pa por spaar e awa mas tanto posibel den caso cu ta awa di Dam bo ta uza. Percura pa e awa no wordo uza inesecariamente. Cada mata ta rekeri un cantidad di awa responsabel. No duna e mata mas hopi awa di locual no mester. Hasi un control riba bo coneccionnan pa asina no tin ningun “lik’ pa e awa no bai perdi. Ta algun punto hopi recommendable pa tene na cuenta. Mas conciente bo hasi uzo di e awa, mas largo e periodo di uzo lo bira.

Sushi den Dam

E damnan cu nos a bishita caba y hiba control nos por a tuma nota atrobe cierto individuonan un biaha mas ta tira sushi domestico y di construccion den e Dam. Esaki tabata na e Dam di Tankileendert. Nos por a tuma nota di restonan di material di construccion cu nan a basha y laga atras. E parti mas serio henter e asunto aki ta cu tabata tin un pida sheet di asbest kibra den e dam. Imaginabo con grave y serio esaki por bira pa salud humano na momento cu tin un torencial awasero cu e Dam aki mester yena. Nos ta sigur cu e nivel di awa lo subi yega na unda e sushi di Asbest aki ta tira. E Asbest aki yega den contacto cu e awa manera cu eta kibra di tal forma, cu tur e Asbest aki no keda den e awa den Dam pa eternidad, y nos agricultornan mester hasi uzo di e awa aki. Esaki por ta un situacion hopi devastador pa salud. Bo no por imagina e daño cu esaki ta causa na e awa y pa salud. Tur hende sa cu Asbest ta causa cancer y awo imaginabo esaki den e Dam y Agricultornan hacienda uza di e awa aki.



Nos ta hasi un apelacion fuerte riba esnan cu ta tira sushi den e Damnan. Por fabor bo sa unda e Dump legal ta situa cu ta na Parkietenbos. Hasi un esfuerso bai hiba bo sushinan eynan y deshasinan dinan na e mihor forma mihor y responsabel posibel y no den e Damnan cu e awa ta wordo uza pa Agricultura. Mesun apelacion ta bai pa tur esnan tambe cu ta duna servicionan septic Tank pa no hasi uzo di e awa aki pa boso trucknan sea pa laba tanki of pump esaki.

Den caso cubo mira un of otro truknan septic of otronan di construction hacienda uza di e awa aki por tuma contacto cu Polis directamente pa asina por hala atencion di esnan cu ta hacienda uza di e mal practica aki di daña nos awa di Damnan. Ban cuida nos Damnan y proteha nos medio Ambiente.

Comments

comments