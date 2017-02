Dama ta gara homber cla pa drenta den su cas

Patruya a bay na un adres na Tanki Leendert, caminda cu e habitante a gara un hende cu kier a drenta paden di su cas. Eynan a papia cu e dama K., kende a declara cu diaranson, pa mas of menos 4’or di mainta, el a yega na cas di su tata for di trabao y a cerca e cas na lock. Tur porta y bentana tabata intacto y cera. El a declara cu mainta, pa mas of menos 7’or y 5, ainda e tabata drumi, ora cu el a tende algun batimento na e bentana di su cas. El a bay controla kico e zonido tabata. El a drenta den e sala y a mira banda pariba di e cas, un homber cu ya tabata tin mita di su curpa paden via e bentana di sala. E homber ya tabata tin unp ia paden y kier a drenta. El a mira cu algun di e shutternan di e bentana a wordo removi. Ora cu e homber a wak e dama, el a purba di huy. El a bay direccion pabao. E homber a wordo reconoci como e adicto ambulante G y semper ta cana riba bao den e bario di Tanki Leendert y semper ta keda rond di e stacion di gasolin den vecindario. El a declara cu G. ta biba algun cas mas panort. Keho a wordo tuma. Mirando cu e homber ta conoci na polis como J, a tuma contacto cu fiscal auxiliar na warda y a splica riba e caso. Fiscal Auxiliar a duna permiso pa detene mirando cu el a wordo gara. DCJ a wordo deteni pa un otro patruya dilanti su cas.