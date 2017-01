Dama Hulandes ta perde su bida na Hawaii

Un dama Hulandes procedente di Maastricht a perde su bida na Hawaii. Esaki a wordo confirma door di Ministerio di Relacionnan Exterior. E señora lo a cay for di un klif durante cu e tabata canando.

Segun medionan Mericano a raporta, e dama tabata yama Ramona van Schendel. E curpa di e dama di 39 aña a wordo haya den awa cerca di e costanan rocoso. Autopsia a determina cu e dama a fayece a causa di un caida for di halto.

Polis a bay caminda na walkway for di unda e dama a cay y a bin encontra su obhetonan personal. E caso ta wordo trata como un accidente.