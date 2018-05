Dakota ta perde 1-0 contra Nacional apesar di un super esfuerzo

Den e lenguahe Ingles tin un dicho cu ta bisa “it’s better to work smarter than work harder”, esey tabata e storia di e wega aki.

Nacional den e wega aki a demonstra atrobe cu pa tin pasta di campeon mester sa di hunga un wega di ‘Pasenshi, Pensamento y Probechando di oportunidad’ ora nan presenta bo dilanti, esey ta eficiencia, esey ta Nacional.

E wega a cuminsa manera a spera, cu Dakota tirando den atake, explorando nan velocidad pa ataka riba e dos halanan cu nan talentoso punteronan Ricky Hodge, Sherman Monticeuex y Keanu Maduro. Tira y core, ataka na linea, crusa bala, crea oportunidad di gol nan, tur esey Dakota a hasi, y nan a hasie bon. Nan no tabatin mester di crea for di patras y pasando den e medio campo di Nacional y e hombernan di hero, entre nan e capitan Valdo Leocadio. Evitando bataya pa medio campo ta loke bo ta hasi hungando contra e Dragon nan, paso esey ta nan forsa, y cu e velocidad cu Dakota tin, pakiko no?

Dakota a domina den e prome tempo di wega, nan a ataka y penetra, nan a crea hopi chens di gol, pero, nan no a concreta! Nacional no a haya hopi di e bala den e prome mita, claro, si Dakota a sconde e bala for di nan, cu menos posesion cu Dakota, y hopi menos yegada y chens pa anota. Nacional nan prome atake di peligro a yega te na minuut 30 y tambe nan prome tiro di skina, compara esey cu 5 tiro di skina di Dakota te cu na e punto ey y tambe un mei dozijn di chens di gol. Na e punto ey tambe hasta tabatin un par di momentonan di frustracion entre e mesun hungadonan Nacionalistanan net promer cu halftime.

Na minuut 37 nos por a observa cu Dakota a cuminsa drenta den un racha di perde e bala mas lihe, a drenta den un poco inconsistencia, por ta debi na e gran desgaste fisico den atake te na e punto of frustracion di no por a concreta, pero si solamente nan considera cu e wega ta 0-0, y cu nan ta hungando contra e ultimo campeon di Aruba. Na minuut 40 Dakota cu nan di seis chens di gol, pero esaki e mas cla di tur, ora cu Fercant Sophia despues di un bunita dominio di bala for di un pase largo for di Paul Nickenson a haya e miho chens di e mita pero no por a concreta pa duna su ekipo. Den e ultimo minuutnan di e mita Nacional a cuminsa drenta mas den e wega, pero, t’asina tambe halftime a bay aden cu e marcador di 0-0, Nacional mes no por a kere nan suerte, Dakota cu e wega di posesion 60%-40%, cu hopi mas chens di gol, pero pa Nacional no ta cuestion di suerte, nan semper tin un plan di wega, e plan cu nan ta comprende ‘door en door’.

E di dos tempo a cuminsa di biaha cu Nacional tirando den atake, ta mane nan a planea pa bay purba algo diferente pa sorprende Dakota, astuto den tur sentido di palabra, pero, alaves tambe un accion di madurez. Na minuut 46 un atake directo di pase largo di Nacional casi a anota, Dakota a responde di biaha cu na mes atake, ta mane Nacional a warda pa e momento aki, paso den un counter, despues di e counter di Dakota, serka di minuut 47, Edward Clarissa cu un pase largo atrobe net riba cabes di Charles de La Cruz cu ya tabata coriendo pa direccion contrario, a baha e bala riba su cabes laga e bala bons den careda pa despues fusila un David Abdul cu tabata saliendo, un momento briyante y relampago, tur cos a pasa asina lihe, pero, ta Nacional a bay ariba 1-0, nan a gara Dakota den un momento di lapso mental, e Abejanan a cai den nan trampa.

Nacional ariba 1-0 tempran den e di dos tempo ta net loke Dakota no ta gusta, si nan tabata frustra paso nan no por a anota e gol di bay ariba den e prome tempo, imaginabo si nan ta atras den marcador den e di dos tempo, ey e wega mental di Dakota ta hunga un rol grandi, y nan ta cai den e wega cu Nacional impone na e punto ey. Dakota awo ta benta bala dilanti sin precision, debi na nan falta di pasenshi, ta 0-1 so e wega ta. Tambe nos ta mira cu Dakota ta cuminsa retalia di biaha ora nan haya falta riba nan. Dakota ta sigui purba, tira bala dilanti, pero contra un Nacional cu a mas bien tira mas hende patras pa hasi bida dificil y frustra Dakota mas ainda.

Na dado momento Nacional tabata hungado completamente den un schema di contra-golpi, cu Devis Oliveros y Kenroy Ranger wardando pa nan oportunidad pa sprint p’e otro banda. Dakota tirando mucho hende den atake a crea mas chens pa e oportunidad nan ey. E wega tabata realmente uno di banda pa banda na e punto ey, nos ta papiando alrededor di minuut 65. E wega tambe a cuminsa bira hopi bruto segun e minuut nan tabata coriendo, tabatin un sentido di urgencia den e oncena Dakotero, mientras cu Nacional tabata warda patras.

Toch tabatin algun cabes friew den Dakota, mane Paul Nickenson, cu awo a sali mas den un rol di volante, p’asina yuda distribui bala pa e atakantenan, y tambe Ricky Hodge, cu a sigui traha incansablemente riba su hala drechi, creando oportunidadnan pa su companjeronan, mane e dobbel chens na minuut 74 cu a bin for di Nickenson pa Hodge riba su hala pa despues cu tur calmo hasi un centro perfecto pa Albert Francis cu a hera e bala dilanti gol di Nacional, kizas un interferencia riba Francis di Benton di Nacional? pa despues den e rebote, awo na banda robes cobra pa Keanu Maduro mandando e bala bek den e area chika, pasando dilanti tres hungado Dakotero. E chens nan toch tabata yegando pa Dakota pero e calidad dilanti porteria tabata hopi ausente awe, unda e olfato goleadornan a keda?

Mientras cu tempo ta pasando e wega a cuminsa bira hopi bruto mes, asina mes cu carchinan a wordo otorga den e transurso di wega, pero, kizas den un wega cu ta spera tension mester otorga carchinan mas tempran toch, si ta mucho tempran den wega “so be it”! Tabatin tambe hopi pushamento, manotasonan, tiramento di skop sin bala, cada bes cu tin fluitmento hungadonan ta rondona referee di biaha etc. Apesar cu e wega no tabata facil, e oficialnan a hasi un bon trabou den e dos weganan di inauguracion di play-off, den e wega aki e por tabata hopi peor, e referee a evita esey, pero pakiko no ta mas preventivo otro biaha?

Ricky Hodge, e mihor hungado di Dakota riba e cancha den e wega aki, atrobe cu un atake desekilibrante na minuut 77 riba hala drechi pa crusa den area penal, dos hungado di Dakota no por a touch e bala ey, just touch e bala p’e bai gol! E mesun accion aki a wordo ripiti pa Dakota net un minuut despues for di un tiro di skina pero niun geel cu preto por a dal e bala den gol, e bala di distancia den palo di Ezra Bosnie na minuut 90. Ademas di e gran chensnan ey tabata mas atakenan di desesperacion te cu e pitazo final. Nacional a defende e resultado di 1-0, bon, esey ta sabio, nan a logra frustra Dakota tambe, hasi nan ansha nan wega, esey ta inteligente, nan a hunga mas ofensivo? No, pero nan sigur a hunga mas efectivo, asina bo ta gana wega, te resultado ta conta, mereci pa Nacional, nan a hunga e wega bon. Nacional tin hopi opcion cu nan por explora cu nan alineacion, pa cada otro ekipo nan lo tin un diferente strategia. Nos ‘man of the match’ ta Valdo Leocadio pa su liderazco y su trabou incansabel riba cancha.

Un bon comienso pa Nacional, tres punto, nan ta hunga den e siguiente wega contra Britannia, y Dakota, desapunta, pero ta un wega di seis, falta hopi ainda, nan ta hunga contra Estrella den nan siguiente wega.

