Dakota cu jump up escolar y tambe jump up di districto

Diaranson awo scolnan di Dakota lo celebra Carnaval y pa es motibo aki lo bay tin un jump – up escolar. Esaki lo tuma luga Diaranson 15 di Februari pa 4 or di atardi y lo termina pa 6 or di atardi. E mesun anochi aki tambe Dakota lo tene su jump up di districto.

Jump up Escolar

Pa loke ta trata e Jump up escolar, Jacintha Kleuterschool ta un di e scolnan participante y nan tema ta Neon Color. Otro scol cu a dicidi di join scolnan di Dakota ta Imelda Kleuterschool cu nan tema di Valentine’s. Nan lo wordo compaña door di B.M.W. Band.

Fatima College lo bin cu nan tema Creatividad di Mascarada cu lo wordo compaña door di Youth Xtreme band. Pius X tambe lo ta den e jump up escolar cu nan tema di Bestia.

E parada lo sali for di Jacinta kleuterschool y lo termina na Jacintha Kleuterschool. E Jump Up Escolar ta sali for di dilanti Jacinta Kleuterschool bai ariba, lora links den Mispelstraat y sigui te na e crusada di Morocho Supermarket, lora rechts bai ariba den Pindastraat te na e crusada cu Fiyostraat, lora links den Fiyostraat bay te cu e crusada cu Maracastraat, aki e parada ta lora links den Maracastraat bai te cu e crusada cu Apelsinastraat. Den Apelsinastraat e ta lora links te cu e crusada cu Macubaristraat. Den Macubaristraat e ta lora rechts bai abou te cu e crusada Makapruimstraat, y aki e ta lora links den Makapruimstraat bai te cu e crusada cu Patiastraat y lora links eynn caba na Jacinta bek.

Jump up di Districto

Jump Up di Districto di Dakota lo ta tambe dia 15 di Februari 2017 y esaki lo cuminsa pa 8 or di anochi y lo caba pa 10:30 di anochi. E jump up aki lo wordo habri door di Popcorn Dancers, sigui pa Quality Brassband. E bandanan cu lo t’ey e anochi aki lo ta Le Groove Band, Steam Band, B.M.W. Band.

E parada lo sali for di Pacifico Tarabana (Mandolinstraat) y lo termina na Centro di Bario y Deporte Dakota.

Ruta

E ruta pa cu esaki lo ta Pacifico Tarabana den Mandolinstraat, ta lora links y bay den Pindastraat te cu e crusada di Pindastraat/Mispelstraat.(Morocho). Aki e jump up ta lora links na e crusada, pasa memei di Puis X y Fatima, sigui te cu e crusada Mispelstraat/Caya Papa Juan Pablo II. Na e crusada aki e Jump Up ta lora links den Caya Papa Juan Pablo II y sigui bai te crusada Caya Papa Juan Pablo ll/Guyabastraat(Ex Wimco). Na Wimco e ta lora rechts na dicho crusada y sigui den Guyabastraat te cu e crusada Caya Juancho Kock. Den caya Juancho Kock e jump Up ta lora rechts, pabou di Dakota Basket Ball y sigui bay den Caya Juancho Kock te cu crusada Caya Juancho Kock/Pampoenastraat. Di akinan e jump up ta lora rechts na dicho crusada y sigui den Pampoenastraat y ta caba dilanti Centro di Bario y Deporte Dakota.

Comision ta pidi pa tur hende bin bisti na geel cu preto. E jump up escolar ta pa scolnan di Dakota y vecindario. E jump up di bario ta pa Dakota y Aruba henter.

RIba e mapanan adhunto por mira e ruta di e dos paradanan aki den bario di Dakota.