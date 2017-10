Dahariana Everstz lo sigui pa su Masters na Univeridad di Utrecht

Dahariana Everstz a gradua riba 3 di Augustus 2017 cu un “Bachelor of Arts” pa e programa di “Social Work & Development” na Universidad di Aruba. E tabata e prome studiante pa gradua cu un peso di studio di 253 credito, caminda cu e peso normal ta 240 credito. Dahariana ta gana e creditonan aki dor di atende e “Hague Summer School” y sigui modulonan adicional. Esaki ta testimonio di un studiante cu ta un consumidor real di conocemento. Pa e motibo aki, Dahariana a biaha inmediatamente despues di su graduacion pa Hulanda pa sigui un estudio riba nivel di masters den Maneho Social na Univerisdad di Utrecht.

E titulo di Dahariana su tesis ta ‘A Situational Analysis of the Welfare Services and Social Security Programs for the Older Population of Aruba: Implications for Policy.’ Nos ta profundamente gradicido na Wilbert Marchena kende a guia Dahariana durante su proceso di investigacion. Danki na e miembronan di e comision di calificacion, Sabrina Sosensein, psicologo na Clinica di Memoria, Cas pa Anciano SABA y Merl Gibbs, funcionario pa maneho na Departamento pa Asuntonan Social.

E departamento di “Social Work and Development” a expresa su gratitut na e area di trabou social cu a sostene Dahariana den su entrenemaneto den trabou social. Un danki ta bay na EnritaWerleman di Mary Joan Foundation; Carlos Faarup di Federacion Forsa; Janine Rodriguez di Bureau Slachtofferhulp y Lenny Geervliet di e Seccion di Cuido di nos grandinan na Departamento di Salubridad Publico.

Clementia Eugene kende a presidi e ceremonia di graduacion, a describi Daha como un piedra precioso poco comun destina pa grandeza, kende Universidad di Aruba lo haya falta di dje si considera su involvimento activo den bida di studiante y servicio na comunidad.