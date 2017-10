Curpa haya por ta posiblemente di e mucha di tres aña cu a disparce

TEXAS, Merca- Polis di Texas diadomingo a bisa cu nan a haya e curpa di e mucha muhe di tres aña perdi, Sherin Matthews. Sherin su tata a bisa cu el a mand’e p’afo su so den un hanchi como straf cu e no a bebe su lechi.

Segun informacionnan, polis estatal a haya e curpa di un mucha den un riu na Spring Valley diadomingo mainta. E area ta menos di un miya for di e cas di famia Mathews. E mucha a wordo raporta como perdi desde 7 october 2017.

Un vocero policial a bisa cu investigadonan ainda no tin motibo pa kere cu e curpa ta pertenece na otro mucha perdi. Actualmente nan ta wardando ariba identificacion y un autopsia pa determina e causa di e morto di e criatura.

Segun informenan, autoridadnan a notifica e mayornan di Sherin di e hallazgo di e curpa.

Tata di Sherin, Wesley Mathews a wordo aresta ariba cargonan di abandono di menor y di trece e bida di e mucha na peliger despues di e desaparicion di Sherin. Pero e tata ta den libertad bou fiansa. Wesley Mathews no ta cooperando mas cu autoridadnan, pero e no a wordo acusa di niun otro crimen ainda.

Mathews a wordo pidi pa entrega su paspoort y pa tin un armband electronico pa monitor su movimentonan, cual ta part di su libertad condicional.

Ruman di Sherin, di cuater aña a wordo poni den custodia preventivo y poni den cas di famia.

Sherin su tata a conta investigadonan cu el a busk’e despues cu el a mand’e pafo den e hanchi, pero e no por a hay’e. Pero e tata no a preocupa mucho y a bay laba paña y a spera te despues cu solo a sali pa raporta e desaparicion na polis.

