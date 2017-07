Curpa di muhe Colombiano haya desmembra na New York

NEW YORK CITY, New York – E curpa desmembra di Jennifer Londoño, un muhe Colombiano di 31 aña, a wordo haya den un lago na New York, Merca. Autoridadnan ta sospecha cu su amigo lo tabata responsabel pa e hecho, ya cu nan a haya sanger di e muhe den apartamento di e homber.

El a wordo mira dia 25 di Juni marduga, ora cu e tabata cerando un negoshi cu el a adkiri den e ultimo simannan na New Jersey.

Autoridadnan ta investigando e causanan di e hecho.

Fuente: www.ntn24.com