Diadomingo den careda di 11or di mainta autoridad a keda informa for di un personal di tour cu nan ta wak un curpa sin bida ta drief 30 pa 40 meter leu for di tera pabou di Bushiribana entre Boca Mahos. Ambulance y brandweer tabata presente pero mucho no por a haci. Polis maritimo a yega na e costa nort di Aruba via e panter y asina nan a saca e curpa for di lama y bay cune waf pa dokter constata morto. Investigacion tin cu bay determina kende e persona ta.