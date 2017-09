Curpa di Emely Peguero di 15 aña di edad haya den estado di descomposicion

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana- Ya pa algun dia caba un caso di un mucha muhe di 15 aña, cu tin cinco luna di gestacion y cu ta desapareci, tin Republica Dominicana den un trans.

E damita a sali cu su pareha, Marlon Martinez di 19 aña for di su cas, supuestamente pa bay busca resultadonan medico.

Na prome instancia pareha di e damita a bisa cu el a laga e damita na un pomp di gasoline, unda cu el a mira Emely coy taxi pa e bay cas.

Kico realmente a pasa, no ta conoci. Rumornan persistente ta bisa cu e mama di Marlon lo a laga practica un abortus ariba e mucha muhe y e damita lo a haya complicacion y a muri den e proceso.

Agentenan policial a pone masha hopi presion ariba e pareha di e damita pa asina e bisa na unda el a laga e curpa sin bida di Emely Peguero.

Marlon Martinez, e principal sospechoso den e caso aki tabata un persona conoci pa e mayornan di Emely, ya cu e tabata nan bisiña y por bisa cu e mucha homber a lanta hunto cu nan den cas y tabata keda cerca nan, ora cu e mayornan di e Martinez bay di biahe.

Personal di siguridad a mira ora cu e pareha di e damita a sali for di su cas den oranan di marduga cu’n maleta, pero e no bolbe cas bek cu e maleta. Esey tabata un indicacion cu e hoben y su famia tabata sa mas di Emely Peguero.

