Curacao ta registra caso di hogamento

Willemstad Curacao: Djadumingu 15 di yanuari 2017 alrededor di 17.40 or, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un kaso di hogamentu ku a tuma lugá na playa Santa Cruz na altura di ‘blue room’.

Unidat di Barber ku a yega na e sitio a tuma nota ku e kurpa ta hopi leu for di kantu i a pidi yudansa di warda kosta i un bushi pa por a saka e kurpa for di laman i trese kantu.

For di investigashon a sali na kla ku e víktima tabata landando na e playa en kestion ku algun amigu i dado momentu nan a bin ripara ku e viktima tabata drif un poko aleha for di nan.

Dòkter di polis ku a yega na e sitio, a konstatá morto di e hòmber Ingomar Hesus Minguel Van Aanholt, nase na Kòrsou dia 29 di mart 1991.