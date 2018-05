Curacao: Hobennan manifestando pa nan scol Feffik keda habri

Pa algun dia caba tin un situacion ta reina na un scol na Curacao, e scol yama Feffik unda e hobennan a haya anuncio cu ey cu a pone cu nan a drenta accion pa cu nan lucha. Ayera nan a presenta unda ministernan tabata ta pa asina scucha un mensahe pero minister no ta papia nada con e negosacion a bay. Awe e muchanan for di oranan di marduga a keda drumi pafo di e scol pa demostra cu nan kier pa nan scol habri y nan caba nan estudio y nan no kier keda riba caya. Nan a pone un auto bieu na entrada di e porta di scol unda asina e director no a drenta e tereno. Ora cu polisnan a yega cu takelwagen pa lanta e auto dilanti e porta di cura e muchanan a uni y sinta abou unda no lo lanta e auto. Maestronan kier pa e scol keda habri y nan tambe ta para pa e accion.

Imagen door di Tv 13 Direct Curacao.

Bibu for di Feffik Posted by Direct Media CuraƧao on Thursday, May 31, 2018

