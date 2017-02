Curacao a conoce otro caso di asesinato

Willestad Curacao: Diadomingo tardi alrededor di 15.29’or, Sentral di Polis a risibí yamada di un kaso di tiramentu ku a tuma lugá den un kas den Penstraat.

Na yegada di e promé unidat nan a topa un hòmber drumi den kamber di un kas ku diferente herida di bala na su kurpa.

A pidi presensia di ambulans, pero na nan yegada no por a hasi nada mas pa e víktima. Dòkter di polis, a konstatá morto di e hòmber Gerald Hilario Nicolina, nase na Kòrsou dia 13 di yanuari 1977

For di investigashon realisá na e sitio a sali na kla ku dos hòmber lo a yega na e kas en kestion den un outo i baha bai paden.

Una bes paden, un di nan a pone pistol na kabes di un habitante mientras ku e otro a pasa bai den kamber i los algun tiru dirigí riba su víktima, ku konsekuensia fatal.

Despues nan a move bai for di e sitio den un outo, ku djis despues a bin resultá kima den e area di Coronet.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

Foto cortesia di Shotty News