Cu’n ticket Loco a bin gana 620 mil florin cu Mini Mega y Mega Plus

Lyzbeth E. a conta cu e la cumpra un Mega Plus loco na Get Rich Caya E. Petronia y door cu ta un Mega Plus loco, e no a wori pa controla su ticket. E la sigui conta cu e ta bayendo cu vakantie y a dicidi bishita un rebendedo pa asina controla su ticketnan di Lotto, prome cu e bay ariba vakantie.

E momento ey, e rebendedo a dune e gran noticia, cu e tin e ticket ganado di diamars ultimo 7 di augustus, cu e jackpot hunto tabata e grandioso suma di 620 mil florin.

Lotto, e loteria di Aruba tin 8 diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega, y Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su ganadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

