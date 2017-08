Culto Siniestro: Adoracion na Santa Señora di Morto di Tepatepec

CIUDAD DE MEXICO, Mexico- E agencia Ruptly recientemente a publica un video di e celebracion di e Dia di Santo Morto cu a tuma luga den fin di siman na Hidalgo, Mexico.

E culto di Santo Morto ta ganando dia pa dia mas simpatisante. E Señora di Santo Morto a logra haya entre 10 pa 12 miyon di devoto den su 12 añanan di existencia, segun Andrew Chesnut, autor di e buki ‘Devoted to Death, Santa Muerte, the Skeleton Saint’.

Hopi ta wak’e como algo malo, pero e no ta algo malo. E ta den misa, dus e ta un santo. Pero hopi hende ta tum’e como algo malo. Ta nos decision di tum’e como algo bon”, segun un devoto cu a yega Tepatepec, Hidalgo pa participa den e celebracion. Mientras tanto, otro hoben ta aparece den e reportahe a sigura cu e Señora Morto hopi biaha a “yud’e sali di hopi problema”.

Iglesia Catolico, sin embargo, no ta wak e veneracion na e Santa Morto cu bon wowo. Na Mei 2013, presidente di e Conseho Pontificio di Cultura di Vaticano a condena oficialmente e veneracion di su figura y a tilda e culto di “blasfemia contra di religion”. Obisponan Catolico na Mexico tampoco ta mustra indiferente na e culto y ta tild’e di ta Satanico.

Prome cu 2001, Santa Señora di Morto tabata wordo adora den clandestinidad den cas di su siguidonan. Pero desde cu e prome santuario publico dedica na e Santa Señora di Morto den e bario di Tepito, na Ciudad de Mexico, no a tarda den aparece siguidonan tanto na Mexico como na Centroamerica y den ciudadnan Mericano cu’n presencia importante di e poblacion Latino.

Origen di e Santa Señora di Morto no ta mucho cla y hopi ta considera su culto como un mezcla di entre Catolicismo y e creencia Azteca na Mictecacíhuatl, reina di Mictlan of e inframundo. E relacion cu catolicismo ta bira evidente den e ritualnan dedica na Santa Señora di Morto, cu algo similar na ritualnan catolico. E relacion entre creencianan indigena ta hopi incierto ya cu hopi cultura ta adora morto.

