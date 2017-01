Cuidadano preocupa – Francisco Figaroa Libertad di expreshon na peliger!

Libertad di expreshon no solamente ta un derecho fundamental di un cuidadano pero tambe por wordo considera un arma pa expresa bo mes sin cu bo mester preocupa bo mes pa cualkier persecusion of di por wordo ataka. Como cuidadano e delaster cos cu mi a pensa pa hasi ta un dia dirigi mi mes na prensa scirbi di Aruba. Pero ora cu bo ta sinti cu algo no ta bon y cu bo derecho di expresa ta coriendo na peliger sea bo por keda keto of bo ta sali pafor pa cuida y defende e derecho aki exponiendo esnan cu kier limita expreshon riba nos pais. Ora cubo ta expresa bo mes y di un forma of otro nan ta purba na intimidabo pa stop di ta critico ta algo sumamente grave y preocupante ta pasando. Mi no ta un politico tampoco figura publico pero si un humilde cuidadano mescos cu tur otro riba nos pais. Ultimo tempo mi ta expresando mi mes na un forma critico di partidonan politico tradicional na Aruba. Por ehempel e organisacion politico den oposicion tur dia ta cuestiona y critica maneho di gobierno actual cual ta algo logico. Pero ami como cuidadano y votador ta wak e di ambos banda y tume di punto di bista cu si bo ta critica e maneho bo mester ta auto-critico tambe con bo mesun organisacion a funciona ora cu tawata goberna. Pasobra con cu bai bin si bo a funciona asina bon lo bo no ta pa 8 aña caba den oposicion.

Pesei e ultimo lunanan mi a haya ta necesario pa confronta oposicion cu mi pensamentonan dunando comentario critico y cu ta contradeci cada un cos cu nan critica. E temanan ta varia entre otro finansas, fondonan social etc. Por ehempel tur ora ta papia di corta gasto den gobierno. Ora bo puntranan con ta solucione e unico contesta cu nan tin ta cu lo baha ministerionan di 9 pa 7 siendo cu a mustranan cu 7 ministerio mes nan a dispridi y malgasta placa di e pagador di belasting. Ora cubo toca un tema di economia nan no por contestabo cu nan tin un plan di nivel halto pero si cu nan a lucha pa e refineria. Te con leu ami como cuidadano sa cu bo no tin ningun autoridad den negocia un deal asina grandi. Pero toch kier play di ta heroe di nos economia. Mi a spera un plan ambicioso cu lo concentra riba crea pilarnan economico nobo pa nos pais debi cu no por keda depende so riba turismo cu refineria. Otro cos cu oposicion ta critica ta camber di hotel pero ne mesun momento nan kiermeen cu calidad di turismo mester subi. Dentro di poco un HYATT place lo bini cual lo target otro tipo di turista cual di e forma ey poco poco ta diversifica e pilar di turismo pero pa oposicion tampoco ta bon y ta bolbe contradeci su mes. Imaginano ta si nan a trece, e ora ey si e lo a wordo acepta? Tema di pensioen ta un otro tema cu ami como cuidadano ta pensa cu nan ta hungando cu sentimento di pueblo na un forma hopi iresponsabel. Ta papia di baha edad di pensioen bek na 60 , pero no ta splica nada con lo bai salvaguardia e fondo di pensioen pa e siguiente generacionan cu ta sigui. Chistoso y casualidad ta e hecho cu propio lider di MEP algun anja pasa a conseha pa subi edad di pensioen na 62 anja y awor nan kier hunga populismo cu e Arubiano cu tin biaha ta cai pa e trampanan aki.

E temanan aki riba y varios otronan mi a cuestiona via mi media social. Pa mas o menos 2 luna tras di otro mi a trece varios tema dilanti di interes general cu hopi persona no ta durf di expresa door di tin miedo. Dicho y hecho! Den e promer siman cu mi a cuminsa cu postnan por a mira cu e la cai den masha mal tera mes y comentarionan masha mahos a cuminsa cai di parti fanaticada di oposicion. Den transcurso di simannan esaki a crea un comocion pasobra ta e politiconan mes a cuminsa subi mi lomba. Algun parlamentario masha conoci a contestami ” nan man ta mara” of tambe ” si bo por mihor subi un lista”. Den mi opinion comentarionan onsportief y sarcastico pasobra no por wanta critica tampoco ora nan wordo bisa cu sea nan no tin plan , no tin capacidad of si acaso wordo bisa di e forma con nan ta manipula mente di e cuidadano djis pa bolbe yega na poder nan lo explota. Den un forma curu y directo mi a keda desenmascara cada un ponencia of “tira para” cu nan ta asina bon den dje. A yega un tempo cu politiconan no a mandami message mas pero nan hendenan entre otro fananticada y nan representante di prensa y fiel fanatico di Santa Cruz cu tin corant, radio y television tambe a cuminsa atacami. A surgi cu no a dura mucho cu nan a ponemi frontpage riba solo di pueblo!! Mi ta puntra mi mes pakiko? Obviamente ta pasobra no por wanta e berdad ora esaki ta wordo bisa na nan. Di e forma aki a purba di destrui mi imagen, lagami pasa berguensa, descurashami y por ultimo bully mi publicamente djis pasobra e no por a wanta critica dirigi na su partido. Acaso nos no mag expresa kiko nos ta pensa sin wordo intimida of lastra? Of ta e tipo di cosnan aki nos mester sigui tolera djis pasobra nan ta kere nan por door di tin un pida papel? Ora cu un medio di prensa ta abusa di su poder djis pa defende su afinicion politico ta ponebo pensa con peligroso e situacion ta! Loke e hasi’e mas preocupante ta e hecho cu nan a yega te na porta dimi cas cu carta di menasa pami stop di post riba medio social. Atrobe e pregunta ta bin dilanti…Censura pa motibo di politica a drenta na vigor? Desde ki dia no tin respet mas pa loke otro ta pensa? Dicon mester yega na cierto extremo cu fanaticada di un organisacion politico ta “switch on” pa caba cubo djis pasobra bo ta pensa diferente?

Tur e hechonan ariba menciona ta fuentenan di preocupacion pa cuidadanonan cu ta haya miedo di hasi uso di nan libertad di expreshon. E derecho aki no mag wordo limita tampoco bai perdi ..sino nos lo tin problemanan hopi grandi mes. Pasobra si bo no ta pensa mescos cu e partido geel, ta cuestiona nan propio contradiccionan , ta critico riba temanan specifico nan lo bai over na crea un plan pa atakabo publicamente pabo pasa berguensa y mal mira den comunidad. No solamente preocupante pero e ta escala yega ta na un punto cubo ta haya menasanan via inbox of haya cartanan personal di menasa den postbus. Tur e tacticanan aki ta pa crea miedo y sera mi boca definitivamente pa no sigui expone nan debilidad como organisacion politico y cu nan no ta asina bon manera cu kier crea e impreshon. Pesei e titulo aki “libertad di expreshon ta na peliger na man di un organisacion politico cu ni ta den gobierno , imagina bo mes si e ta den kiko e lo ta capas di hasi? Mi punto ta mescos cu boso y ami ta critica gobierno pa e fayonan cu nan a hasi y exigi mehoracion tambe bo mester ta dispuesto pa haya critica como oposicion pa con bo a yega di funciona den pasado y con malo bo organisacion ta prepara awor pa tuma mando di un pais. Den bo mesun organisacion no tawatin liderasgo pa soluciona problemanan interno y asina yega na perde profesionalnan valioso pa keda cu un lista mediocre. Cu ami como cuidadano ta expresa mi mes ta pasobra mi tin e derecho di por hasi esei y abo no lo bai kita esaki for dimi ni cuanto biaha boso sakami den corant of menasami. Mi lo tey manera un clabo pa bisa of cuestiona cada un politico cu mi ta haya cu no ta eherciendo nan deber pasobra ta trata di maneha pais Aruba y no nan carteranan personal.

Di kinan mi kier gradici cada cuidadano cu a tuma tempo pa lesa e preocupacion aki y di e mesun forma ami ta encurasha pa tur cuidadano cu di un forma of otro a wordo menasa, intimida of ataka pasobra nan ta pensa diferente cu un organisacion politico of pa cualkier opinion en general pa reporta esaki nami. Ningun persona mag di limita bo di hasi uso dibo derecho di expesa …mucho menos politiconan! Pa awor mi lo continua di duna e otro banda di medaya di tur cu kier hasi como sifuera nan ta mihor pero no tin pa nos dushi Aruba.

Francisco Figaroa

Franciscofigaroa@protonmail.com