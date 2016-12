Cuerpo Policial ta completamente cla pa e dianan di fiesta aki

Cuerpo policial ta completamente cla pa e dianan aki. Segun Liliana Rasmijn, un mensahe cu nan kier trece ta cu Cuerpo Policial kier recorda loke ta pueblo di Aruba, esnan cu ta haci uzo di e careteranan pa por fabor, si bo ta core, no bebe y si bo ta bebe, no stuur auto. Esey ta un mensahe cu ta keda bis’e dia aden y dia afo. Ta temponan hopi druk. Ta tempo tambe pa ta den famia cu otro. Corda cu no ta bo so tin famia ta wardabo na cas, pero otronan cu tambe ta haci uzo di e caretera. Controlnan di polis ta sigui. Percura pa bo tin papelnan na ordo, seguro, keuringskaart, papel di number paga y tambe rijbewijs.

Tin hopi hende ta bay celebra, tin no, tin ta keha di e molester di desordo, etc. Ta un tempo pa union familiar, temporada di paz y harmonia, unda cu nos tur ta bin topa cu otro. Wak pa si abo no ta celebr’e, wak pa e bisiña cu ta banda dibo tin consideracion. Ban ta conciente, ban ta mas tolerante cu otro, biba cu otro unda cu ta respeta cada ken nan pensamento pa e temporada aki.

Bay trankil riba e careteranan. Cuerpo Policial ta desea pueblo Aruba un bon pasco y tambe pa 2017 tur cos bon.