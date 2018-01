Cuerpo Policial ta cla pa e fin di siman pisa di Carnaval

Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial, ta splica cu Cuerpo Policial ta cla pa e paradanan di Carnaval, cu ta cuminsa e fin di siman aki.

Manera Ministerio Publico a publica caba, lo bay tin Listramento Preventivo durante e paradanan na Playa y ta spera cu esun di San Nicolas tambe lo tuma luga durante e

simannan venidero.

Sr. Lacle a bisa cu e Listramento Preventivo ta haci nan trabao mas facil, trahando preventivamente. Ta kita arma, of artefactonan cu por wordo uza como arma, treciendo peliger pa e comunidad di Aruba. E fin di siman aki ta uno hopi pisa. Diasabra tin e Carnaval di Noord merdia, anochi tin e Calypso Contest y diadomingo parada di mucha na Oranjestad. Ta bay ta un fin di siman hopi pisa pa Cuerpo Policial.

Despues di diferente paradanan, control mas gericht ariba coremento bou di influencia di alcohol, pa preveni di accidentenan grave pasa. Pa haci esaki, ta controlnan riguroso ta tuma luga. Cuerp Policial su tarea ta pa zorg pa orden publico y mobilidad, dus trafico pa move manera debe ser. E unico tarea di pueblo di Aruba, ta pa gosa di Carnaval.

Esun cu no kier gosa di Carnaval y no ta comporta nan mes, Cuerpo Policial tin e Listramento Preventivo, boet y cel prepara pa nan.

Brandweer tin cierto puntonan strategico unda cu nan lo bay para, y polis lo mester zorg pa e caminda keda liber na tur momento.

Sr. Lacle a bisa cu ta pidi pueblo pa por fabor, no yama 911 pa cosnan innecesario. Den e temponan aki, polis su deber ta pa zorg pa e siguridad di pueblo. Ora di bay Carnaval, ta pidi pa pueblo no laga cosnan den auto visibel, di tal manera cu ta haci esaki mas atractivo pa ladronnan. Ta bon pa tin un neighborhood watch, unda cu tur bisiña ta wak uno pa otro, ora cu un di e bisiñanan ta tene bista ariba bo cas, ora cu bo no ta na cas, segun Sr. Lito Lacle, vocero policial.

