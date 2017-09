Cuerpo Policial di Aruba satisfecho cu comportacion di publico durante eleccion 2017

Diabierna den oranan tempran Cuerpo Policial Aruba tabata riba pia pa loke ta e eleccion 2017.Pa 5’or di mainta a cuminsa cu mas di 175 polis riba pia. Na cada districto polisnan a presenta y a haya loke tabata nan tarea pa cu e dia sumamente importante aki. Pa 8’or di mainta tur stemlokaal a habri y e controlnan di polis a cuminsa te cu 7’or di anochi ora e urnanan electoral a sera.Pa asina bai over pa cuminsa conta e votonan. Na tur 62 stemlokaalnan tabata tin polis nan presente pa asina percura pa tur cos bai na ordo.

Por bisa tambe cu di diahuebs caba cu e ley seco a bay na vigor polisnan a controla diferente lokalidadnan y na unda a bai over ariba mes un dia pa sera 4 di nan.

Cuerpo Policial Aruba tabata tin su Comando Kamer na unda tur cos tabata wordo monitoria for di mainta trempan te cu diasabra marduga.

Por a mira patruyana di polis controlando full rond di Aruba y por bisa cu nos di Cuerpo Policial Aruba ta satisfecho pa loke tabata e comportacion di pueblo durante y ora e ultimo resultado den oranan di madruga a drenta. Tabata cosnan chikito cu a presenta pero nada cu por a sali for di man. Loke ta trata Lik op Stuk (Faya Bo Haya) a bai hopi bon sin niun detencion. Comunidad di Aruba a comporta su mes relativamente bon pa un momento importante pa pais Aruba.

Diadomingo un biaha mas polis a sa di dirigi e parada di e partido MEP cu a sali for di YMCA San Nicolas pa 12:20 di merdia y a finalisa na cede di MEP Santa Cruz. Cuerpo Policial a percura pa e orden publico durante y despues di e parada.

Un danki ta bay na nos polisnan cu a traha oranan largo, e team di Conseho Supremo Electoral hunto cu Sharine Luydens Directora di Censo y tambe staff di Censo pa cu e bon trabao y cooperacion.