Cuerpo Policial buscando testigo den caso di puppynan bandona na nan suerte

Riba rednan social por a tuma nota con un pick up blanco ta deshaci di un paar di puppy door di laganan atras den e area di Seroe Biento/Plantenrust banda di Animal Shelter. Esaki a sosode dialuna merdia, den careda di 1 or di merdia, faltando dos dia mas pa celebra Dia di Bestia. Esaki sigur a trece un disgusto cerca e comunidad.

Esaki ta muestra di cu nos comunidad mester wordo educa ariba e manera con pa trata cu animalnan no desea. Tin asina tanto organisacion, fundacionnan cu por yama pa asina busca un hogar nobo pa e pober animalnan aki, enbes di laganan benta canto di caminda. Sigur sigur un acto di condena.

Di parti di Cuerpo Policial ta haci un yamada na esun(nan) cu por a wak e caso lamentabel aki, pa por fabor yama 100 of por laga un mensahe atras ariba 11141 ariba e caso lamentabel, caminda cu un pickup ta yega baha e puppynan y bay laganan atrĂ¡s.