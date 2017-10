Cuerpo Policial a duna charla di prevencion

Den luna di Augustus cu a pasa e departamento di Comunicacion Informacion y Prevencion di Cuerpo Policial Aruba a duna charla na tur e empleadonan di sucursalnan di Aruba Bank.

Total tabata tin 270 empleado cu a ricibi e charla. E aña aki tabata tin como tema “ If you see something say something”. Si bo wak algo bisa algo!

Esaki a wordo duna door di Sr. Lito Lacle cu a wordo aserca door di departamento di seguridad di Aruba Bank. E charla a wordo duna den 4 seccion pa asina duna tur e empleadonan un chens pa presencia e charla y asina haya informacion hopi valioso pa sa con pa preveni pa un atraco no pasa.

A elabora riba e planning cycles prome cu un atraco tuma lugar y cual di nan, nan tin influencia riba dje.

Durante e charlanan a intercambia experencianan y informacion entre e empleadonan y Cuerpo Policial y tambe e departamento di seguridad di Aruba Bank.

Un danki ta bai na Aruba Bank cu a sa di brinda su confiansa un biaha mas den Cuerpo Policial Aruba.